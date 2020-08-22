巴威颱風估23:30解除海警 明天西半部仍要慎防大雨

今年第8號颱風巴威上午8時生成，隨後10時30分發布海上颱風警報。根據氣象局最新預報資料顯示，預計晚間11時30分解除海警。不過受到颱風外圍環流影響，明天西半部仍要慎防大雨。

根據最新氣象資料顯示，第8號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在台北東方210公里海面，向北北東轉東北移動，暴風圈已進入台灣北部及東北部海面，台灣北部海面及東北部海面構成威脅。預計颱風強度未來仍有持續增強且暴風圈亦有擴大的趨勢。

不過氣象局簡任技正伍婉華說，颱風今天最接近台灣，現在也正在遠離台灣，暴風圈已經離開台灣東南方海面，在路徑沒有變化之下，於晚間11時30分解除海上警報。

伍婉華說，目前北部海面仍有三米浪高，東部則降為兩米，其他海面稍微減少。另外北部、東半部沿海跟恆春半島空曠地區還是有八到十級強陣風。

伍婉華說，今清晨到上午各地陸續有斷續降雨，中午部分地區雨勢明顯，嘉義以南、台東、南投、台中都有短時大雨，南投跟屏東甚至有有短時豪雨，屏東縣有超過200毫米降雨。

伍婉華說，明天颱風逐漸離開，不過外圍環流還是一波波移進。西半部整天有短暫陣雨或雷雨，可能達到大雨等級，至於東半部也會有短暫陣雨，降雨型態較昨天稍微緩和。其他各地要看環境變化跟對流雲系發展。

伍婉華說，明天沿海還是有強陣風跟長浪，天氣持續不穩定，從事海上作業要特別小心。

氣象預報員陳伊秀說，雖然颱風逐漸遠離台灣，但在往南韓的過程中，強度可能來到中颱，預估最快明天白天就有可能增強。

不過陳伊秀強調，最接近台灣時還是輕颱規格，到台灣北部外海才會因為環境有利發展，沒有垂直風切破壞，加上可能到26日都停留在海面上，才有利於強度增加，不過屆時對台灣影響不大。