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影／華航帶領愛侶飛上空 慶祝40年紅寶石婚

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，結褵40年的李先生（左）伉儷藉此慶祝「紅寶石婚」。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，結褵40年的李先生（左）伉儷藉此慶祝「紅寶石婚」。記者鄭超文／攝影

下週二就是七夕情人節，今天日情人節前的週末假期，中華航空邀請54對情侶參加「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，結褵40年的李先生伉儷藉此慶祝「紅寶石婚」，李先生表示，感謝老婆40年來辛苦的付出，讓我們老夫老妻也能浪漫一下，李太太也甜蜜地說，結婚40年來，這次的表現最浪漫。

為讓旅客重溫談戀愛的甜蜜，華航與采盟免稅店合作，將第二航廈D4登機門改妝為幸福情人大道，以象徵雙雙對對的甜蜜雙心圖示，指引佳侶們前往登機，華航還為情侶製作「你是什麼星座？」、「我是為妳量身定做」等趣味情話手板，旅客紛紛舉牌拍照留念，現場也邀請小提琴手拉奏多首愛的歌曲，同時贈送旅客巧克力，讓旅客又甜蜜又浪漫。

「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，開賣當日就銷售一空，可惜今天受到颱風外圍環流影響，航線向西往東方之珠-香港方向飛航一圈，航班特別選擇737-800機型的60周年彩繪機執飛，航程時間約2小時，從高空飽覽台灣風光，美食、美景與佳人三個願望一次滿足，返回桃園後，旅客前往台北諾富特華航桃園機場飯店享用精緻情人晚餐，並可以優惠價入住一晚，超值享受五星級飯店服務。

航空迷旅客陳先生與伴侶謝先生兩人帶著自己心愛的布偶一起登機，陳先生說，自己是個航空迷更是華航迷，兩隻大玩偶就像是他們的小孩，很開心可以在情人節前夕，與愛人帶著小孩全家一起搭乘華航情人節微出國專機浪漫出遊。

慶祝紅寶石婚的旅客李先生與太太結婚40年，這次特別帶老婆在七夕出遊，李先生表示，以前出差就常搭華航，這次參加華航七夕活動也很期待，跟老婆結婚40年了，感謝老婆40年來辛苦的付出，讓我們老夫老妻也能浪漫一下；李太太則說，結婚40年來，先生這次的表現最浪漫。

華航也在機上準備了情人節好禮，有限定版機上空中下午茶、限量豪華商務艙盥洗包、皇室御用巧克力外，機上還有小驚喜，每位旅客可拿到一份特製幸運餅乾，每塊幸運餅乾中隨機附上一張浪漫情話詩籤，並有三位幸運兒能帶走價值1580元的GODIVA禮盒，還有告白頭墊讓旅客在高空中向另一半宣誓愛語。

中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，采盟免稅店除了協助裝扮情人大道，還送給每人一支巧克力。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，采盟免稅店除了協助裝扮情人大道，還送給每人一支巧克力。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，陳先生與謝先生兩為同志伴侶帶著家人小熊一起飛上空度假。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，陳先生與謝先生兩為同志伴侶帶著家人小熊一起飛上空度假。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，免稅面為了吸引旅客多消費，特別挪出空間擺放沙發讓旅客能在店中享受服務。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，免稅面為了吸引旅客多消費，特別挪出空間擺放沙發讓旅客能在店中享受服務。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，情侶們甜蜜在華航60周年彩繪機前擁抱。記者鄭超文／攝影
中華航空「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，下午15:15搭乘CI-2099愛你久久專機桃園機場甜蜜出發，情侶們甜蜜在華航60周年彩繪機前擁抱。記者鄭超文／攝影

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