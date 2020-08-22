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巴威颱風持續增強到深夜都很靠近 14縣市豪大雨特報

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巴威颱風持續增強到深夜都很靠近 14縣市豪雨大雨特報

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第8號颱風下午5時中心位置在宜蘭的東方約180公里之海面上。圖／取自氣象局
今年第8號颱風下午5時中心位置在宜蘭的東方約180公里之海面上。圖／取自氣象局

今年第8號颱風巴威上午8時生成，目前仍持續發布海上颱風警報。氣象局說，過去3小時強度仍稍微增強，且暴風圈亦稍擴大，威脅東部跟北部海面，到深夜前都很靠近台灣。目前氣象局也已針對14縣市發布豪雨、大雨特報。

根據氣象局最新預報資料顯示，今天下午5時，輕颱巴威在宜蘭的東方約180公里海面上，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。七級暴風圈也來到80公里。

氣象局簡任技正伍婉華說，颱風到深夜仍然很接近台灣，北、東、南部海面浪高二到三米，北部、東半部陸地跟綠島、蘭嶼也有八到十級強陣風，還有長浪，因此從事海面作業要小心。

伍婉華說，中午以後不少地方下了明顯雨，中部以南雨勢較大，嘉義以南、台中等地區有短時大雨，南投跟屏東還有短時豪雨，目前南投、屏東、台南出現最大時雨量80毫米。

伍婉華說，颱風北上過程一波波雲系影響台灣，氣象局持續發布豪雨特報。受颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，南投縣已有豪雨發生，今天高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、東半部、南投、嘉義、台南地區及大台北、台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

伍婉華說，颱風目前還在影響，瞬間短時強降雨還在台灣上空，愈偏南地區天氣愈不穩定。明天颱風漸漸離開，外圍環流影響之下，預計西半部整天有短暫陣雨或雷雨，甚至出現局部性大雨東半部雨勢較今天緩和，但仍有短暫降雨機會。

14縣市豪雨、大雨特報。圖／取自氣象局
14縣市豪雨、大雨特報。圖／取自氣象局

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