颱風巴威海警發布 台東劃定管制區海巡加強勸離
中央氣象局發布颱風巴威海上颱風警報，台東縣政府今天下午公告船隻禁止出港，海巡單位則加強港口垂釣及戲水勸離。
颱風巴威海上颱風警報上午發布，中午過後蘭嶼對外海上交通取消，下午3時台東縣災害應變中心3級開設，台東縣長饒慶鈴指示相關單位掌握颱風動態。
台東縣災害應變中心公告，下午3時起，「台東各港口漁船、娛樂漁船及營業用動力小船禁止出港，蘭嶼、綠島之海岸、漁港為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍」，嚴禁從事戲水、觀潮、垂釣及捕魚等危險活動。
海巡署東部分署第一三岸巡隊則對東部海岸人群易聚集或從事觀浪戲水熱門區域，例如三仙台、金樽海灘、海濱公園、伽路蘭休息區、小野柳、曙光公園等處加強對民眾勸離。
第一三隊表示，台東地區近來發生多起民眾因水域活動時不幸溺水事件，每逢颱風來臨前夕，東部海岸線總會聚集不少民眾逗留觀浪及戲水，容易發生遭猛浪捲入而導致生命安全受到威脅，颱風來襲期間切勿前往岸際及港區逗留觀浪，或從事其他水上活動。
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