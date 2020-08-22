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颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

華航七夕專機今起飛超多亮點 25日再開賣SWITCH

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航七夕航班小驚喜，每位旅客皆可拿到一份幸運餅乾，並有三位幸運兒可獲得GODIVA精緻巧克力禮盒，還有告白頭墊讓旅客在高空中向另一半宣誓愛語。圖／華航提供
華航七夕航班小驚喜，每位旅客皆可拿到一份幸運餅乾，並有三位幸運兒可獲得GODIVA精緻巧克力禮盒，還有告白頭墊讓旅客在高空中向另一半宣誓愛語。圖／華航提供

華航空限量推出「浪漫七夕、愛在華航」微出國行程，引起高度迴響及搶購，開賣當日即銷售一空，今帶領愛侶啟程。華航說，搭乘CI-2099 愛你久久專機甜蜜航行，下午3時15分由桃園機場起飛，因受天候影響，航線規畫往東方之珠-香港方向飛航一圈後於5時30分返回，與旅客共譜最浪漫的高空回憶。

華航說，為帶給旅客最難忘的體驗，特別與采盟免稅店合作，將第二航廈 D4 登機門精心打造為幸福情人大道，以象徵雙雙對對的甜蜜雙心圖示，指引54對佳侶前往登機。為放閃情人製作「你是什麼星座？」、「我是為妳量身定做」等趣味情話手板，讓旅客爭相開心拍照打卡，並安排小提琴手現場為旅客演奏，添增不同於以往的浪漫氛圍。

旅客李先生表示，以前出差就常搭華航，這次參加華航七夕活動也很期待，跟老婆結婚40年了，讓我們老夫老妻也能浪漫一下。

華航說，每位搭機旅客可享用限定版機上空中下午茶，並獲得限量豪華商務艙盥洗包、比利時皇室御用巧克力GODIVA-經典金裝愛心巧克力及GODIVA門市雙人下午茶券。另為旅客加碼準備機上小驚喜，每位旅客可拿到一份特製幸運餅乾，每塊幸運餅乾中隨機附上一張浪漫情話詩籤，並有三位幸運兒能帶走價值1580元的GODIVA禮盒，還有告白頭墊讓旅客在高空中向另一半宣誓愛語。

華航說，CI-2099 航班為737-800機型的60周年彩繪機執飛，航程時間約兩小時，從高空飽覽台灣風光，美食、美景與佳人三個願望一次滿足。抵達桃園後，旅客前往台北諾富特華航桃園機場飯店享用精緻情人晚餐，並可以優惠價入住一晚，超值享受五星級飯店服務。

華航說，搭機旅客享機上免稅品情人專屬限定套組77折，而沒有搭上微出國專機的旅客，也可以透過華航eMall為情人挑選禮物表達愛意。華航eMall將在8月25日七夕情人節當天上午11時重新推出任天堂SWITCH套組，並有超值任意加價購，只要在華航eMall購買任何一件商品不限金額，即可加價購買電力加強版藍紅主機加上三種遊戲片的主機套組，一人限購一組。

華航 桃園機場

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