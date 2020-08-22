用路人注意！巴威颱風今最靠近 「2路段」列重點防禦

因應巴威颱風目前位在花蓮東方約120公里海面北上，依最新颱風路徑顯示，今天最接近台灣，北部、東北部受其外圍環流雲系影響有大雨近豪雨等級雨勢。交通部公路總局說，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，重點防禦路段包含台2線濱海公路、台9線北宜公路。將派員駐點守視、定時巡查，呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規畫行程。

公路總局說，20日起因應颱風動態，與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等項整備作業。中央氣象局已於今天上午10時30分發布巴威颱風海上颱風警報，公路總局於11時30分成立應變小組，執行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。

公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可透過公路總局全球資訊網站(www.thb.gov.tw)及省道即時交通資訊網，或撥打：公路總局用路人服務專線0800-231-035查詢。