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巴威颱風發海警 農委會籲趕快採收果菜防農損

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
巴威颱風今發布海上颱風警報，委會呼籲農民盡速採收果菜以防農損，尤其是已屆採收期的文旦柚、番石榴、香蕉、梨、木瓜、葡萄、釋迦及檸檬。圖／農委會提供
巴威颱風今發布海上颱風警報，委會呼籲農民盡速採收果菜以防農損，尤其是已屆採收期的文旦柚、番石榴、香蕉、梨、木瓜、葡萄、釋迦及檸檬。圖／農委會提供

巴威颱風今發布海上颱風警報，今明兩天受颱風及其外圍環流影響，東半部、北部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。農委會呼籲農民盡速採收果菜以防農損，尤其是已屆採收期的文旦柚、番石榴、香蕉、梨、木瓜、葡萄、釋迦及檸檬等水果。已插秧的田區應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，避免造成田間水深秧苗受損。

農委會表示，現正值收穫期，呼籲農民盡速採收葉菜以防損失，並將增加採收的蔬菜冷藏，再配合市場需求供貨。尤其是已屆採收期的文旦柚、番石榴、香蕉、梨、木瓜、葡萄、釋迦及檸檬等水果，必要時應儘速採收。

農委會說，其他正值生育期的柑桔、柿及瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條固定，以防植株大雨倒伏，並注意田間排水。採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農委會表示，基層公所對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，應動員人力進行勘查和拍照取證工作，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段等。後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定的佐證資料。

農委會 颱風 災損

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