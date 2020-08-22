巴威颱風正近宜蘭外海 暴風圈明清晨離開 估可解除海警

今年第8號颱風巴威今天上午8時形成，並於10時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，今天是最接近台灣時候，暴風圈預估明天清晨離開，屆時有望解除海警，不過受外圍環流影響，各地仍有雨勢。

根據氣象局最新預報資料顯示，今天下午2時巴威颱風中心位置在北緯24.2度，東經123.1度，即在花蓮的東方約150公里海面上。以每小時14轉11公里速度，向北轉東北進行。其暴風圈已進入台灣東半部海面，對東半部海面及北部海面構成威脅。東半部海面含綠島、蘭嶼，及北部海面航行作業船隻應嚴加戒備。

颱風中心氣壓998百帕。近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風；瞬間最大陣風每秒 25公尺，相當於10級風。七級風暴風半徑60公里。

另根據NCDR天氣與氣候偵測網，各國預測路徑幾乎相當一致，今天離台灣最近，目前靠近宜蘭外海。

氣象局簡任技正伍婉華說，隨著颱風往北部海面靠近，浪高達3米，北部、東半部、恆春半島沿海出現8到10級強陣風，綠島蘭嶼也會有長浪。

伍婉華說，一波波外圍環流正靠近陸地，各地陸續有降雨。台中、南投、台東、高雄、屏東出現每小時40到60毫米降雨，各地天氣持續不穩定。目前大雨特報範圍在基隆北海岸、東半部、南投、南部地區及大台北、台中、雲林、嘉義山區，出現局部性大雨，若有升級豪雨特報會持續發布。

伍婉華說，明天到東北部海面，受到外圍環流影響，天氣仍不穩定，各地有下雨機會。今晚到明天清晨宜花東降雨會逐漸緩和，西半部尤其南部明天仍要留意瞬間較大雨勢。不過各地降雨狀況還是要看颱風移動狀況而定。