為何日本提早宣布巴威颱風生成？ 鄭明典曝原因

中央氣象局原預估最快今天深夜今年第8號颱風巴威才會生成，未料卻突然宣布上午8時就已形成，並於10時30分發布海上颱風警報。對於這樣的落差，氣象局長鄭明典說，應該算是日本人的超前部署。

鄭明典說，早上颱風還是熱帶性低氣壓的時候，確實有很多標準沒有達到颱風強度，對於日本氣象廳宣布生成颱風，有點意外，不過應該算是日本人的超前部署，只要颱風影響到島嶼，會提早變颱風強度。

鄭明典說，因為颱風就在宮古島附近，提前部署也算合理。早上的生成的進度稍微有快一些，現在也是在颱風規格邊緣附近，風沒有特別持續，對台灣影響不大。

鄭明典說，世界氣象組織委託日本為北太平洋區域氣象中心，氣象局之所以跟進日本的預報，是希望可以跟世界保持一致。