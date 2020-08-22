快訊

高市行國處長項賓和與陶晶瑩曾是班對 還在她MV客串過

日職／張奕先發對西武 二局連3K壓制對手強力打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

祖父母找第二春　「老婚」不要「老昏」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢區美滿服務中心「未婚聯誼」，大家開心找尋另一半。圖／中壢區美滿服務中心提供）
中壢區美滿服務中心「未婚聯誼」，大家開心找尋另一半。圖／中壢區美滿服務中心提供）

祖父母節」前夕，不少兒孫關心阿公阿嬤身心靈健康，即使年過70，不少長者也希望再找「第二春」，中壢美滿服務中心資深社工發現，早期不少人認為年紀大再婚，有些「晚節不保」，更有子女擔心財產繼承問題，主任徐乃義認為，失偶老人再婚好處多，兒孫該樂觀其成。

新北市一家建設公司的曾姓董事長，年初帶了兩個孫子報名參加中壢區美滿服務中心未婚聯誼，第二個孫子七月結婚，長孫也認識一個護理師正在交往中，今年76歲的鄭董到中壢區美滿服務中心，希望徐乃義也替他找另一半，他表示，妻子15年前往生，他期望兒孫有美滿的家庭，如今連孫子也如願，他也該為自己的人生著想，希望找一位女生身體健康，個性樂觀，可以一起遊山玩水的老伴，過愜意的後半輩人生。

徐乃義發現，中壢區美滿服務中心1988年成立時，當時不少人反對長者再婚，尤其年過50，幾乎只能單身到老，保守的人認為「老人家」要有長者樣子，怎麼可以臨老不知進退，更有子女擔心財產繼承問題，也有人擔心「體力」健康問題。

徐乃義認為，不管任何年紀，都該享有美滿幸福的家庭生活。「孝者」「笑也」，老年人再婚子女可以放心闖天下，如果老人不單身，不用勉強住養老院，也減少老人可能被虐待、遺棄等不幸事件。

不過，徐乃義也建議，長者要追求再婚，所謂「老婚」不是「老昏」，要理性、冷靜、慎重選擇，因為人心不古，「老婚」很好，但也不能「昏了頭」！

祖父母節 老年人

延伸閱讀

他因性侵案吃牢飯…出獄竟對繼女下手 檢起訴要求加重其刑

他問基隆、桃園、中壢哪地市容最醜 網一面倒指這「醜到哭」

難忘護理師臉上口罩壓痕 陳時中：是歷史的印記

馬尼拉女街友路邊分娩 護理師無私相助感動網友

相關新聞

巴威颱風今天最靠近！ 南部愈晚雨愈大 恐轉中颱往南韓

今年第8號颱風巴威今天上午8時生成，中央氣象局上午10時30分發布海上颱風警報。氣象局說，到晚上前都是颱風最接近台灣的時...

巴威颱風海警威脅北、東部海面 暴風圈侵襲機率看這裡！

今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報。根據中央氣象局資料顯示，暴風圈侵襲機率最高的縣市...

宜花大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

中央氣象局上午發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。

巴威颱風形成！ 10時30分發布海警 今最靠近台灣

根據日本氣象廳顯示，今年第8號颱風巴威今天上午生成。對此，中央氣象局說，相關影響及強度還正在作業中，不過確實有增胖趨勢，...

巴威颱風逼近 北北基等11縣市大雨特報

巴威颱風今天上午8時生成，氣象局預計上午10時30分發布海上颱風警報。中央氣象局針對11縣市發布大雨特報。

巴威颱風逼近台灣！ 雨區擴大到中部 13縣市大雨特報

中央氣象局針對13縣市發布大雨特報。受巴威颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、東半部、南投、南部地區及大台...

祖父母找第二春　「老婚」不要「老昏」

「祖父母節」前夕，不少兒孫關心阿公阿嬤身心靈健康，即使年過70，不少長者也希望再找「第二春」，中壢美滿服務中心資深社工發...

颱風巴威正遠離台灣 預估23日上半天解除海警

中央氣象局今天上午最新觀測，輕度颱風巴威正朝遠離台灣的方向移動，目前台灣北部海面及東半部海面在警戒範圍。氣象局預估，明天...

機車汰舊換新補助 9月起改向新車設籍地機關申請

環保署推動機車汰舊換新補助，為了方便民眾申請，今天宣布9月起換購機車者向新車車籍設籍地環保機關提出申請，換購電動自行車者...

巴威颱風發布海警 台北陰晴不定

原位於東部海面的熱帶性低氣壓，上午發展為輕度颱風，中文譯名「巴威」，氣象局10時30分發布海上颱風警報。受颱風外圍環流影...

42,00元就擁有BURBERRY單品 經典格紋口罩開賣

新冠肺炎疫情仍未和緩，BURBERRY發表網路獨售的抗菌口罩，以品牌經典格紋作為設計；美國品牌早前rag & bone也...

台鐵再撇標案疑雲 狂列10大改革項目

本報近日揭露台鐵數起標案疑雲，包含行銷案爭議，以及標案疑似獨厚自家美學小組。對此，台鐵局今再發新聞稿撇清，並列出十大改革...

熱門新聞

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

為期一個月！ 9月1日起路口安全大執法 認定標準看這

巴威颱風形成！ 10時30分發布海警 今最靠近台灣

宜花大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

巴威颱風逼近 北北基等11縣市大雨特報

熱帶性低氣壓生成 最快明深夜增強為第8號颱風巴威

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。