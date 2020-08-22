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祖父母找第二春 「老婚」不要「老昏」
「祖父母節」前夕，不少兒孫關心阿公阿嬤身心靈健康，即使年過70，不少長者也希望再找「第二春」，中壢美滿服務中心資深社工發現，早期不少人認為年紀大再婚，有些「晚節不保」，更有子女擔心財產繼承問題，主任徐乃義認為，失偶老人再婚好處多，兒孫該樂觀其成。
新北市一家建設公司的曾姓董事長，年初帶了兩個孫子報名參加中壢區美滿服務中心未婚聯誼，第二個孫子七月結婚，長孫也認識一個護理師正在交往中，今年76歲的鄭董到中壢區美滿服務中心，希望徐乃義也替他找另一半，他表示，妻子15年前往生，他期望兒孫有美滿的家庭，如今連孫子也如願，他也該為自己的人生著想，希望找一位女生身體健康，個性樂觀，可以一起遊山玩水的老伴，過愜意的後半輩人生。
徐乃義發現，中壢區美滿服務中心1988年成立時，當時不少人反對長者再婚，尤其年過50，幾乎只能單身到老，保守的人認為「老人家」要有長者樣子，怎麼可以臨老不知進退，更有子女擔心財產繼承問題，也有人擔心「體力」健康問題。
徐乃義認為，不管任何年紀，都該享有美滿幸福的家庭生活。「孝者」「笑也」，老年人再婚子女可以放心闖天下，如果老人不單身，不用勉強住養老院，也減少老人可能被虐待、遺棄等不幸事件。
不過，徐乃義也建議，長者要追求再婚，所謂「老婚」不是「老昏」，要理性、冷靜、慎重選擇，因為人心不古，「老婚」很好，但也不能「昏了頭」！
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