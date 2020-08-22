快訊

扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

米其林摘星預測／王瑞瑤：密探到台中 這原因應該會很痛苦

巴威颱風今天最靠近！ 南部愈晚雨愈大 恐轉中颱往南韓

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天第8號颱風巴威生成。大台北地區出現間歇性雨勢。記者林澔一／攝影
今天第8號颱風巴威生成。大台北地區出現間歇性雨勢。記者林澔一／攝影

今年第8號颱風巴威今天上午8時生成，中央氣象局上午10時30分發布海上颱風警報。氣象局說，到晚上前都是颱風最接近台灣的時間，南部雨勢也會愈來愈大，陸上警報可能性低。往南韓移動過程中可能變為中度颱風。

根據氣象局資料顯示，其暴風圈已進入東半部海面，對東半部海面及北部海面構成威脅。東半部海面含綠島、蘭嶼及北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局簡任技正伍婉華說，巴威颱風一形成就影響台灣附近海域，上午11時在花蓮東方120公里海面上，路徑預計先往北北東再轉東北方向，今天最接近台灣海面。

伍婉華說，已針對東半部海面跟北部海面發布海上警報，南方海面浪也可能出現2米浪高，颱風移動過程中風浪會更增大，北部、東半部、恆春沿海可能有8到9級強陣風。基隆北海岸跟東半部沿海也會有長浪，相關作業要小心。

伍婉華說，昨晚到今天熱帶系統環流結構愈來愈增強，外圍環流一波波雲系接近台灣陸地，各地斷續下雨，也會有瞬間強陣雨。今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮和大台北山區會有局部大雨，中午以後雲林、嘉義、南投也可能有局部性大雨，環流影響容易出現瞬間強陣雨，南部雨勢愈來愈大，可能會有局部豪雨。

伍婉華說，環境不穩定除了影響海面也會影響陸地天氣。今晚到明天颱風會往東北方向移動，過程會漸漸離開。明天颱風逐漸往明天逐漸往琉球海面移動，未來在往韓國的過程，有可能增強為中度颱風。

伍婉華說，受外圍環流影響，明天仍有斷續雨勢，但還要觀察跟判斷。一路向北過程中強度還會再增強。

颱風 氣象局 基隆

延伸閱讀

巴威颱風發布海警 台北陰晴不定

巴威颱風10:30發布海警 發陸警與否「須再觀察」

巴威颱風海警威脅北、東部海面 暴風圈侵襲機率看這裡！

熱帶性低氣壓持續增強 南台灣防大雨

相關新聞

巴威颱風今天最靠近！ 南部愈晚雨愈大 恐轉中颱往南韓

今年第8號颱風巴威今天上午8時生成，中央氣象局上午10時30分發布海上颱風警報。氣象局說，到晚上前都是颱風最接近台灣的時...

巴威颱風海警威脅北、東部海面 暴風圈侵襲機率看這裡！

今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報。根據中央氣象局資料顯示，暴風圈侵襲機率最高的縣市...

宜花大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

中央氣象局上午發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。

巴威颱風形成！ 10時30分發布海警 今最靠近台灣

根據日本氣象廳顯示，今年第8號颱風巴威今天上午生成。對此，中央氣象局說，相關影響及強度還正在作業中，不過確實有增胖趨勢，...

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動受到呂宋島的阻檔，發展受限。美國(GEF...

巴威颱風逼近 北北基等11縣市大雨特報

巴威颱風今天上午8時生成，氣象局預計上午10時30分發布海上颱風警報。中央氣象局針對11縣市發布大雨特報。

機車汰舊換新補助 9月起改向新車設籍地機關申請

環保署推動機車汰舊換新補助，為了方便民眾申請，今天宣布9月起換購機車者向新車車籍設籍地環保機關提出申請，換購電動自行車者...

巴威颱風發布海警 台北陰晴不定

原位於東部海面的熱帶性低氣壓，上午發展為輕度颱風，中文譯名「巴威」，氣象局10時30分發布海上颱風警報。受颱風外圍環流影...

42,00元就擁有BURBERRY單品 經典格紋口罩開賣

新冠肺炎疫情仍未和緩，BURBERRY發表網路獨售的抗菌口罩，以品牌經典格紋作為設計；美國品牌早前rag & bone也...

台鐵再撇標案疑雲 狂列10大改革項目

本報近日揭露台鐵數起標案疑雲，包含行銷案爭議，以及標案疑似獨厚自家美學小組。對此，台鐵局今再發新聞稿撇清，並列出十大改革...

貓奴敲碗想要CAT車牌？ 公路總局：再等3至4年

新式車牌英文字母有3碼，有24組被排除，其中包括CAT。台灣民眾黨立法委員高虹安日前在臉書貼文，為貓奴車主請命，盼能掛上...

熱低壓將成颱過門不入 吳聖宇：外圍環流今起影響台灣

熱帶性低氣壓今天清晨到台灣東部海面，結構仍在持續發展中，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，預估今天下午到晚間來到台灣東北...

熱門新聞

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

為期一個月！ 9月1日起路口安全大執法 認定標準看這

巴威颱風形成！ 10時30分發布海警 今最靠近台灣

宜花大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

熱帶性低氣壓生成 最快明深夜增強為第8號颱風巴威

巴威颱風逼近 北北基等11縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。