巴威颱風今天最靠近！ 南部愈晚雨愈大 恐轉中颱往南韓

今年第8號颱風巴威今天上午8時生成，中央氣象局上午10時30分發布海上颱風警報。氣象局說，到晚上前都是颱風最接近台灣的時間，南部雨勢也會愈來愈大，陸上警報可能性低。往南韓移動過程中可能變為中度颱風。

根據氣象局資料顯示，其暴風圈已進入東半部海面，對東半部海面及北部海面構成威脅。東半部海面含綠島、蘭嶼及北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局簡任技正伍婉華說，巴威颱風一形成就影響台灣附近海域，上午11時在花蓮東方120公里海面上，路徑預計先往北北東再轉東北方向，今天最接近台灣海面。

伍婉華說，已針對東半部海面跟北部海面發布海上警報，南方海面浪也可能出現2米浪高，颱風移動過程中風浪會更增大，北部、東半部、恆春沿海可能有8到9級強陣風。基隆北海岸跟東半部沿海也會有長浪，相關作業要小心。

伍婉華說，昨晚到今天熱帶系統環流結構愈來愈增強，外圍環流一波波雲系接近台灣陸地，各地斷續下雨，也會有瞬間強陣雨。今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮和大台北山區會有局部大雨，中午以後雲林、嘉義、南投也可能有局部性大雨，環流影響容易出現瞬間強陣雨，南部雨勢愈來愈大，可能會有局部豪雨。

伍婉華說，環境不穩定除了影響海面也會影響陸地天氣。今晚到明天颱風會往東北方向移動，過程會漸漸離開。明天颱風逐漸往明天逐漸往琉球海面移動，未來在往韓國的過程，有可能增強為中度颱風。

伍婉華說，受外圍環流影響，明天仍有斷續雨勢，但還要觀察跟判斷。一路向北過程中強度還會再增強。