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42,00元就擁有BURBERRY單品 經典格紋口罩開賣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供

新冠肺炎疫情仍未和緩，BURBERRY發表網路獨售的抗菌口罩，以品牌經典格紋作為設計；美國品牌早前rag & bone也以用於服裝的布料，在美國製造非醫療口罩，兩個品牌的收益皆捐贈相關機關，作為防疫之用。

BURBERRY在品牌官網獨家發售抗菌口罩，使用「價值再創（revalued）」布料進行永續生產而製成，口罩本身可過濾顆粒物，抗菌技術則可保護口罩本身防止微生物、細菌的污染，可重複使用，並附贈經過抗菌處理的旅行包；布料以品牌經典的格紋織品為主，BURBERRY格紋向來為其品牌標誌，也是百搭實用的象徵，這次棉質口罩以經典的蜜金色、淡藍色作為首發，預計在秋天會推出其他款式。而每售出一副口罩，品牌即捐贈20%、意即台幣840元給予今年4月成立的BURBERRY基金會COVID-19防疫基金，主要向疫苗研究單位、食物銀行慈善機構提供捐款。

作為疫情重災區，美國品牌rag & bone官網推出限量版非醫療用口罩Stealth Mask系列，製作地點包括紐約時裝區（New York’s garment district）和洛杉磯兩地，僅美國地區可購買，價格坐落在30～55美元、約折合台幣905元～1,660元之間，每售出一個口罩，rag & bone即捐贈5美元（約台幣150元）給紐約City Harvest組織，提供飢餓救濟與食物救援組織。

BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
rag & bone限量版非醫療用Stealth Mask口罩一組，約1,660元。圖／rag & bone提供
rag & bone限量版非醫療用Stealth Mask口罩一組，約1,660元。圖／rag & bone提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
rag & bone拍攝了紐約人工作時戴上Stealth Mask口罩系列的照片。圖／rag & bone提供
rag & bone拍攝了紐約人工作時戴上Stealth Mask口罩系列的照片。圖／rag & bone提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY官網發售口罩，4,200元。圖／BURBERRY提供

口罩 品牌 疫情

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