42,00元就擁有BURBERRY單品 經典格紋口罩開賣

新冠肺炎疫情仍未和緩，BURBERRY發表網路獨售的抗菌口罩，以品牌經典格紋作為設計；美國品牌早前rag & bone也以用於服裝的布料，在美國製造非醫療口罩，兩個品牌的收益皆捐贈相關機關，作為防疫之用。

BURBERRY在品牌官網獨家發售抗菌口罩，使用「價值再創（revalued）」布料進行永續生產而製成，口罩本身可過濾顆粒物，抗菌技術則可保護口罩本身防止微生物、細菌的污染，可重複使用，並附贈經過抗菌處理的旅行包；布料以品牌經典的格紋織品為主，BURBERRY格紋向來為其品牌標誌，也是百搭實用的象徵，這次棉質口罩以經典的蜜金色、淡藍色作為首發，預計在秋天會推出其他款式。而每售出一副口罩，品牌即捐贈20%、意即台幣840元給予今年4月成立的BURBERRY基金會COVID-19防疫基金，主要向疫苗研究單位、食物銀行慈善機構提供捐款。