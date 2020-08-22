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巴威颱風海警威脅北、東部海面 暴風圈侵襲機率看這裡！
今年第8號颱風巴威上午8時生成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報。根據中央氣象局資料顯示，暴風圈侵襲機率最高的縣市為基隆市。氣象局提醒，巴威颱風持續逼近中，現在在花蓮東方海面上。
根據氣象局資料顯示，今天上午8時，輕度颱風巴威中心位置在北緯23.3度，東經122.7度，以每小時14公里速度，向北北東進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。
氣象預報員林定宜說，巴威颱風目前距離台灣東南東方140公里海面上，可能威脅到北部東半部海面，都在海上警戒範圍中，綠島蘭嶼也包含在內。
至於陸上颱風警報是否發布，林定宜說，暫時不會，預估路徑會往北走，再被導引氣流帶上轉東北。不過今天白天颱風都還滿靠近台灣，晚上才會逐漸遠離，明天暴風圈脫離海域，對陸地引進潮濕西南風，中南部慎防大雨。
林定宜說，目前已針對11縣市發布大雨特報，午後南投、雲林、嘉義山區也要慎防大雨。明天中南部要注意西南風引進，至少大雨等級，其他地區則是午後會出現雨勢。
另根據氣象局官網暴風圈侵襲機率，目前以基隆市最高，達11%，其餘依序是宜蘭縣10%、台北市7%、新北市5%、桃園市和花蓮縣3%。其他地區則是0%到1%不等。
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