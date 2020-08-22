台鐵再撇標案疑雲 狂列10大改革項目

本報近日揭露台鐵數起標案疑雲，包含行銷案爭議，以及標案疑似獨厚自家美學小組。對此，台鐵局今再發新聞稿撇清，並列出十大改革項目。

台鐵局說，近日引起外界討論之工程建設與政策行銷案，是台鐵為因應新媒體時代資訊傳播快速及影像溝通趨勢，依法委託專業團隊協助與民眾溝通各項軌道工程建設、旅運服務政策及推廣鐵道文化，確有其必要，相關採購流程完全依據政府採購法辦理。

台鐵說，前年普悠瑪事故後，為提升整體行車安全，成立包括安全管理、組織管理及營運財務等三個改革委員會，邀請外部專家學者擔任委員，針對行政院列管台鐵總體檢報告144項改善事項持續辦理，截至目前經提報委員會審查已完成者計70項，優先改善33項，將於今年底完成。

台鐵說，過去一年多來，在全局各單位共同努力下，去年重大事故及一般行車事故件數創下了歷年新低，今年上半年行車異常事件也較去年同期大幅降低，行車事件1到7月由392件下降至341件，下降幅度達13%。列車準點率與去年同期（1到6月）相比，也從89.84%大幅提升至94.21%，此外，在營收方面，去年營業收入達到253億元再創歷史新高，其中附業收入高達50.95億元，較前年成長2.57%。

●台鐵十大改革成果：

一、採購新車汰換老舊車輛 提升行車安全與服務品質

已採購520輛EMU900型通勤電聯車、EMU3000型城際列車600輛，以及新型電力機車與柴電機車計102輛，並將分別於10月及明年4月開始陸續交車，後續將配合新車交車時程加速進行屆齡舊車汰換，將可更進一步有效降低車輛故障率及提升準點率，提供民眾更安全、可靠、舒適及便捷的旅運服務。

二、優化現有區間通勤電聯車主力車種EMU500 有效降低列車故障率

繼去年完成現有區間通勤電聯車主力車種EMU500優化工程後，進一步推動電聯車動力系統改善計畫，由國內廠商士林電機廠股份有限公司與日本三菱電機技術合作，讓國內業者透過設計、製造、組裝及測試等過程，實質跨足軌道列車動力系統，提升國內軌道產業技術整合升級，預計2023年5月完工，目前已完成5編組計20輛，有效降低列車故障率及提升妥善率，全數63編組完成後，將可提供民眾更安全、可靠、舒適的旅運服務。

三、與中科院合作研發ATP限速備援系統 年底前完成普悠瑪號及太魯閣號列車安裝

去年8月與國家中山科學研究院合作成功開發限速備援系統，並已完成測試，預計於今年12月底前完成普悠瑪號及太魯閣號列車共52套限速備援系統之安裝，屆時ATP系統若遭關閉，該系統會將列車速度限制在60公里以下，確保行車安全。

四、提升電力設施設備妥善率 主吊線全面更新及採購電力維修車

為減少電車線受外來物影響斷落，將現有電車線主吊線直徑由49.5mm2更換為95mm2，預計於年底將抽換完成1,260公里，以增強抗拉強度，減少斷線機率並增加負載容量。同時，為提升電力單位維修及養護能力，新購28輛電力維修車取代現有車齡逾30年的老車，第一批及第二批新車已陸續抵台上線運作，預計明年全數交車後，將可望大幅提升台鐵局檢修能量。

五、改善平交道設施設備 增設路線圍籬

包括甫完工的平交道大型方向指示器，以及預計年底啟用100處的平交道障礙偵測系統，整體計畫預計後天年底完工。同時，為降低外物侵入軌道的事故率，耗資約4億元於全台易闖行路段設置圍籬，已完成169.17公里，剩餘11.33公里預計於明年9月完工。

六、軌道路線強化與高風險彎道改善 提升整體行車安全

除加強人員對路線整正及軌道養護之技能，為加強軌道強度及整正線形，避免列車產生過大擺動，影響行車安全，更全面清查全台路段，篩選曲線半徑小於400公尺路段的十大危險彎道，並於去年12月26日完成速限警告標誌增設，共計增設12支警告標誌，以降低行車風險，另外，針對宜蘭線8處小半徑曲線曲率不佳進行優化，己完成六處，其餘兩處可於8月底完成。同時，訂定鋼軌高溫處置標準作業程序，以提高應變效率，並逐步更換正線上600套木枕道岔更換為PC枕，以提昇行車安全及乘客舒適度。

七、參照航空運輸業建置安全管理系統SMS 修訂行車安全各項規章

為徹底建立安全文化，確保行車及旅運安全，並參照航空運輸業及依據交通部運輸研究所協助，建置安全管理系統(SMS)，陸續制訂及修訂完成包括ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等等標準作業規定，持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，以健全標準作業流程及結合完善教育訓練，將人為因素風險降至最低，確保行車安全。

八、員工福利精進及工作環境改善

去年11月18日與工會共同簽訂百年來第一部團體協約。另為改善員工待遇福利，積極爭取的福利精進措施、生活津貼補助方案，2月15日奉行政院核定實施，截至目前為止已經嘉惠了1549名員工，申領總金額達3800多萬元。在工作環境改善方面，共編列1.75億元預算執行備勤宿舍改善計畫，預計今年底前完成233處辦公廳舍及備勤宿舍改善。

九、推動珍珠串鍊計畫 資產開發成果豐碩

資產開發增加收入方面，基隆火車站南側停車場興建營運移轉案以及台北車站特定專用區E1、E2都市更新案，都順利與地方政府簽訂合作開發契約或合作意向書，另台北車站特定專用區C1/ D1（雙子星）土地開發案，與高雄車站站東舊宿舍區都更開發案也在今年完成簽約。

十、成立美學小組 導入美學設計概念