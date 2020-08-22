熱低壓將成颱過門不入 吳聖宇：外圍環流今起影響台灣

熱帶性低氣壓今天清晨到台灣東部海面，結構仍在持續發展中，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，預估今天下午到晚間來到台灣東北方海面時，有機會發展為今年第8號颱風巴威，是由越南命名的名字，也是當地一座山脈的名稱。

他說，雖然這個熱帶性低氣壓有機會發展為輕度颱風，但是未來移動方向大致上是逐漸遠離台灣附近，因此目前看起來發布颱風警報的機會較低。

吳聖宇說，雖然準巴威颱風在台灣門口過門不入，但是受到它外圍環流影響，今天在北部、東北部、東部有迎風面短暫陣雨，中部、南部雖然在背風面，但是大氣也不穩定，可能比較旺盛的熱對流雷雨發展機會，各地天氣都不太穩定，有出現局部較大雨勢的可能性。海邊海上的風浪較大，建議暫時不要前往海邊活動。

他說，明天熱低壓或颱風將逐漸遠離台灣附近，但是由於它的風場範圍大，持續為台灣帶來偏北風到西北風，下午到晚間還將逐漸轉為偏西風到西南風，西半部位於迎風面區域，還是會有短暫陣雨發生的機會，部分山區仍可能出現較大雨勢，沿海風浪大，海邊海上活動仍不適合。

下周一開始，吳聖宇說，台灣附近將陷入較大範圍低壓帶中，配合大環境為西南風，水氣較多，預估會讓台灣轉變成比較不穩定的天氣型態，迎風面中南部容易有陣雨或雷雨，背風面北部、東半部也容易有熱對流雷雨，西南風較強時還有可能出現局部較大雨勢。

他說，這種不穩定的天氣目前來看將維持一段較長時間，有可能一直到月底之前，也就是7-10天內都是這種比較容易下雨的天氣型態，後續情況是否還有變化，或是低壓帶中是否還有其他擾動另行發展都值得留意，要持續觀察。