宜花大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

中央氣象局上午發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。

氣象局說，熱帶性低氣壓1004百帕，今天凌晨2時在花蓮東南方220公里的海面上，向北北東移動，時速13公里，未來有發展成輕度颱風巴威的趨勢。

在巴士海峽、台灣東部海面及琉球南方海面航行及作業船隻特別注意，並隨時注意氣象局發布的最新氣象資訊。

今天東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及基隆北海岸有較強陣風及長浪發生的機率。

今、明兩天熱帶性低氣壓外圍環流影響，東半部、南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區及金門、馬祖亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生的機率。

今天南部地區易有局部大雨或豪雨，東北部、東南部地區及午後其他山區亦有局部大雨發生的機率。