周末防豪大雨 吳德榮：下周留意颱風尾

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓沿台灣東側海面北上，並將發展為颱風巴威；由於中心定位、強度估計，以及路徑預測的不確定性，發布警報的機率還不能完全排除。

他說，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬24日20時預測圖顯示，其強度快速增強；未來轉向東北經琉球西方海面再北轉撲向韓國；美國(GFS)模擬路徑則較偏東。

吳德榮說，周末兩天台灣的天氣會受到熱帶低壓或颱風外圍環流的影響；下周一起台灣附近引進西南風（颱風尾），並將持續一整周，期間的天氣會受西南風及水氣變化的影響，應繼續觀察。

最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明兩天熱帶低壓或颱風從台灣東側通過，各地雲量多有局部陣雨，東北部及南部的對流較強，應注意較大雨勢及大雷雨。高溫微降，今天北部24至32度、中部23至33度、南部24至33度、東部23至32度。

下周一、周二引進西南風，水氣多、天氣不穩定；迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，其他地區晴朗炎熱。

下周三至周五西南風增強，不穩定度提高；迎風面南部、中部的清晨及午後強對流發展的機率更高，應注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間強降雨；其他地區也有降雨機率。

下周一至周三中午前後，最高溫又回升至36左右，應注意防曬、防中暑。