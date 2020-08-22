快訊

兩地區大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周末防豪大雨 吳德榮：下周留意颱風尾

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓沿台灣東側海面北上。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓沿台灣東側海面北上。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓沿台灣東側海面北上，並將發展為颱風巴威；由於中心定位、強度估計，以及路徑預測的不確定性，發布警報的機率還不能完全排除。

他說，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬24日20時預測圖顯示，其強度快速增強；未來轉向東北經琉球西方海面再北轉撲向韓國；美國(GFS)模擬路徑則較偏東。

吳德榮說，周末兩天台灣的天氣會受到熱帶低壓或颱風外圍環流的影響；下周一起台灣附近引進西南風（颱風尾），並將持續一整周，期間的天氣會受西南風及水氣變化的影響，應繼續觀察。

最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明兩天熱帶低壓或颱風從台灣東側通過，各地雲量多有局部陣雨，東北部及南部的對流較強，應注意較大雨勢及大雷雨。高溫微降，今天北部24至32度、中部23至33度、南部24至33度、東部23至32度。

下周一、周二引進西南風，水氣多、天氣不穩定；迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，其他地區晴朗炎熱。

下周三至周五西南風增強，不穩定度提高；迎風面南部、中部的清晨及午後強對流發展的機率更高，應注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間強降雨；其他地區也有降雨機率。

下周一至周三中午前後，最高溫又回升至36左右，應注意防曬、防中暑。

颱風 預報

延伸閱讀

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

菲東方熱擾動恐成颱 吳德榮：周六通過台灣東側

午後大雷雨機率高！ 吳德榮：連續這麼多天不常見

相關新聞

今年第8颱 「巴威」最快今夜生成

昨天下午二時，太平洋有一熱帶性低氣壓生成，中央氣象局預估，最快今深夜到明天清晨，有機會形成今年第八號颱風「巴威」，不過因...

車輛未停讓行人 最高罰6千元

近來交通事故頻傳，光是上半年事故總件數就高達十七點三萬。為此，交通部不僅擬修法，將車輛未停讓行人罰鍰上限提高到六千元，若...

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動受到呂宋島的阻檔，發展受限。美國(GEF...

周末防豪大雨 吳德榮：下周留意颱風尾

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓沿台灣東側...

桃機三航廈四度招標 終於有人投標

歷經三年、四度招標，桃園國際機場第三航廈主體工程終於甩開無人投標夢魘，昨共三組國內外廠商組隊投標，最後由日、韓和國內業者...

科普好健康／預防到治療 如何安度後疫情時代

統計至8月20日，全球新冠肺炎感染確診人數已達2260萬人，死亡人數為79.2萬人，台灣因超前部署，全民配合政府防疫政策...

宜花大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

中央氣象局上午發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。

熱傷害，別上身╱山林小旅行 天然避暑勝地

炎炎夏日，讓人昏昏欲睡，上班、宅在家都在冷氣房裡，冷氣吹久了，全身不舒服，不僅頭痛昏沉，失去行動力，皮膚也變得乾燥，使人...

愛肝達人站／身藏禍端 知人知面不知「肝」

老王做無痛內視鏡檢查，半睡不醒。

壓力大亂吃 念珠菌感染 食道「雪花飄飄」

40歲王小姐近月來常感到吞嚥困難、食道灼熱感，起初以為是工作壓力太大，導致胃食道逆流加劇，僅自行到藥局購買胃藥，但症狀仍...

花蓮聯合豐年節湧人潮被指「逆時中」 民眾嘆跳舞太熱口罩戴不住

花蓮聯合豐年節今天晚間登場，吸引大批人潮，但佩戴口罩的人數卻不多。因千人共舞需手拉手，有民眾質疑，是在「逆時中」；也有人...

半夜看到訊息也秒回！她嘆「習慣成病態」 網教三招逆轉

回訊息真是一門學問，回得太慢可能會被認為沒有禮貌，秒讀秒回有時又會造成他人壓力，界線其實不好掌握。而就有一位網友表示她「看到訊息會忍不住病態秒回」，嚴重程度甚至會影響生活，連網友都看不下去勸「多照顧自己」。

熱門新聞

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海警

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

為期一個月！ 9月1日起路口安全大執法 認定標準看這

燒臘店65元Buffet免費吃到飽 網爆動：用新台幣教訓老闆

熱帶性低氣壓生成 最快明深夜增強為第8號颱風巴威

藥妝店連2天賣特殊色口罩 網友發現排隊人潮變少：為了一包太累了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。