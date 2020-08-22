「音樂是燈，舞者是影」 北市交新作「燈‧影」今首演

台上繁弦急管悠悠流洩，穿著黑衣的舞者舉起紙傘，在流竄的音符之間潑灑濃重的水墨畫。「音樂是燈，舞者是影。」台北市立交響樂團新作「燈‧影」今晚(22日)在城市舞台世界首演。此作由作曲家潘皇龍、舞蹈家蔡博丞聯手打造，新生代指揮家吳曜宇擔任指揮，翻轉古典和當下、玩味隱喻和現實，讓音樂舞蹈交織成一幅現代奇幻水墨畫。

「燈‧影」中的「燈」是「大燈對」，取材自北管曲牌「大燈對」與「大瓶爵」，是國家文藝獎作曲家潘皇龍為台北市立交響樂團50周年慶所創之作品。北管曲牌有其傳統音階，潘皇龍拆解音階，讓東方的北管意象閃爍於西方華麗的管弦重疊之中。

東方北管和西方管樂之間，蔡博丞領軍的「丞舞」舞者手持古典紙傘，如立體的黑色音符遊移於舞台之上，舞姿揉合民族舞、武術、爵士與芭蕾，時而詩意讓人想起被月色照亮的湖邊、時而凝重如走上戰場的士兵，充滿流動性卻又安於嚴謹的音樂結構之中，擺盪於東方古典和西方現代之間。隨著樂章的鋪陳變化，紙傘、議事長桌、燈籠、書本等元素搬上舞台，視覺和聽覺撞出蒙太奇般的奇幻華彩。

北市交團長何康國表示，北市交自2018年重啟台北市音樂季以來，希望在音樂季當中帶給觀眾具創意的節目，「把舞台搭建起來，讓傳統、現代、不同的世代共同合作，希望能夠有創新、突破的呈現。」「燈‧影」結合交響樂、現代舞與劇場，以新穎手法翻轉古典元素，既古典又創新，既傳統又現代。