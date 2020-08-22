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張鴻仁：普篩創造的問題比回答的問題多

聯合報 / 記者韋麗文／台北即時報導
上騰生技董事長張鴻仁指出，普篩「創造的問題比回答的問題多」，但目前彰化縣衛生局的作為，研究成分比防疫成分重，瑕疵是沒有事先報備防疫指揮中心，若是先報備，就不會引發這樣大的爭議。 本報資料照片
上騰生技董事長張鴻仁指出，普篩「創造的問題比回答的問題多」，但目前彰化縣衛生局的作為，研究成分比防疫成分重，瑕疵是沒有事先報備防疫指揮中心，若是先報備，就不會引發這樣大的爭議。 本報資料照片

彰化縣衛生局為無症狀居家檢疫者篩檢，加上與台大公衛學院合作萬人血清流行病學調查，引發爭議。前衛生署副署長、抗SARS英雄，現任上騰生技董事長張鴻仁指出，普篩「創造的問題比回答的問題多」，但目前彰化縣衛生局的作為，研究成分比防疫成分重，瑕疵是沒有事先報備防疫指揮中心，若是先報備，就不會引發這樣大的爭議。

張鴻仁說，彰化縣衛生局長葉彥伯是醫師出身，又是公衛博士，是很認真而專業的局長。他說，在SARS期間，也曾發生中央與地方見解不同，因此制定了傳染病防治法，一切以指揮官說了算，當然相對應的，指揮官也要對防疫政策負起全責，所以地方跟指揮官見解不同時，比較好的做法，是在進行研究前，先跟指揮中心報備，當出現陽性個案時，才不會讓大家嚇一跳。

張鴻仁是台大公共衛生碩士，也是美國哈佛大學衛生行政碩士，對於台灣是否應該進行普篩，張鴻仁認為，目前國內的防疫策略是精準防疫，檢疫與隔離政策也很一致，而指揮中心不贊成普篩的原因，在於台灣是一個感染率極低的地方，如果進行普篩，偽陽性的風險較高，一但檢驗出偽陽性的個案，將會製造許多問題，所以若在台灣進行大規模普篩，「創造的問題比回答的問題多」，檢驗的人數越多，問題就會越多，會有不必要的恐慌。

對於前副總統陳建仁的臉書所提及的「失真的調查：從假陽性個案談起」，其中內容非常專業，一般民眾可能無法理解，張鴻仁解釋說，在感染率極低的地區，進行普篩，偽陽性風險高，只要檢驗的靈敏度稍微不同，就會檢驗出偽陽性，卻對防疫沒有太大的幫忙。

衛生局 台大

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