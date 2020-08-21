萬人調查失真？金傳春：中和抗體陽性率低表示防疫有效

副總統陳建仁前天深夜在臉書發文，質疑彰化縣的萬人血清調查是「失真的調查」，但台大公衛學院兼任教授金傳春認為，如果調查結果發現中和抗體陽性率率偏低，表示台灣的感染者少，更顯示台灣公共衛生宣導的防疫措施，如勤洗手、戴口罩等，減少人群聚集，均是有效的作為，可以提供給全世界參考，這也非常具有意義。

陳建仁臉書內容提到，血清流行病學調查的正確性有三個決定因素，包括檢驗方法的敏感度和特異度、檢驗抗體陽性的盛行率、受檢個案的代表性。盛行率調查研究的特異度愈低或真正盛行率愈低，檢測盛行率也就愈容易被高估，也愈會失真，必須利用更特異的方法再做確認。

臉書內容一出，金傳春立即在陳建仁臉書下留言表示，「彰化縣血清流行病學調查使用了第二種實驗測檢抗體的方法，已請長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如做特異性最強的中和抗體測試，比當年Ｂ型肝炎病毒血清流行病學多數未進行中和抗體測試還認真，應該正面鼓勵」。

金傳春說明，彰化的調查針對確診者及接觸者、醫護人員等特定研究族群，所以可以說是抗體陽性率調查，並非普篩。另外，彰化血清流行病學調查並非只做單一檢驗，對於血清抗體陽性個案，會進一步進行中和抗體檢驗，如此已提高特異性；國內過去對於日本腦炎、德國麻疹，甚至ＳＡＲＳ都做過類似調查。中和抗體的出現，表示感染過新冠病毒，具有可中和病毒的抗體能力。

血清流行病學調查並不等於普篩。金傳春認為，血清流行病學調查有助更了解新冠病毒及傳播途徑，有助決定防疫資源分配等決策。我們對新冠病毒所知有限，研究進行與目前採行的防疫政策並不衝突，透過研究對病毒有更多了解，建立數據，有助提供指揮中心專業討論，訂出決策。

在十七年前對抗ＳＡＲＳ，當時防疫便是臨床防治與研究並進。金傳春回想，當時發現患者曹女士疑為和平醫院感染源時，專家會議即建議進行血清流行學調查，馬上提出計畫，衛生署也批准經費，只是當時疫情來得快去的也快，進行調查時，疫情已經結束。

但調查仍有意義，當時發現有一些去醫院修電視或是換鈔票的人，體內也有抗體，表示曾經感染，那麼為何不發病？進一步研究有助找到疾病傳播的危險因子和保護因子。

金傳春說明，血清流行病學調查的意義，一是了解主要感染者的狀況，例如小兒麻庳病毒感染者達到十的三次方至六次，才會有一位出現中神經麻痺現象，所以臨床上只要看到了第一個病例，醫師就知道社區裡已出現感染，進入流行季，甚至可算出感染者和發病者比例。

另外，是找到感染者的危險因子與保護因子，進而決定要把有限的防疫資源放在那兒。尤其是新冠肺炎的不顯性感染者有其重要性，金傳春舉例，感染者雖然可能沒有症狀，但若接觸家中年高且有慢性病的長輩時，就可能造成長輩感染，血清調查也有助於釐清危險因子。

至於彰化縣衛生局從二月至今針對逾千名無症狀居家檢疫者進行篩檢，金傳春認為，如果指揮中心對於採檢的方法和流程有意見，請地方解釋清楚即可。中央應該定期與地方政府溝通，了解執行問題與難處，協助解決。

防疫指揮官位高責重，但是不是可保留一點彈性，讓地方執行人員自行判斷。金傳春說，防疫必須有彈性，讓地方有一些空間，說明準則，如果事事都請示上級，如此無法培育未來的防疫人才。

台灣過去面對第一波疫情，非常成功，指揮中心也許是希望維持過去成功經驗，所以走在既有的軌道上。但金傳春指出，血清流行病學調查及其他研究，有可能讓我們更了解新冠病毒，提醒我們未來防疫注意的事情。

秋冬即將來臨，勢必是一場硬戰，我們的防疫策略在那兒？金傳春提醒，過去成功不表示未來成功，尤其我們對病毒不了解，病毒也可能變異，需要更多研究來告訴我們。指揮中心現在應設想，如果台灣出現一千名病例、二千名病例，我們應怎麼辦？此時請政風單位去查彰化縣衛生局非第一要務，更何況防疫專業度高，政風人員又能懂得多少？金傳春語重心長，如果一直政治化，防疫絕對無法做好。 前副總統陳建仁臉書內容提到，盛行率調查研究的特異度愈低或真正盛行率愈低，檢測盛行率也就愈容易被高估，也愈會失真，必須利用更特異的方法再做確認。

圖／取自陳建仁臉書