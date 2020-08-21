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基隆驗出麗沙病毒蝙蝠曾在服務處1小時 議員：心有餘悸

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆驗出麗沙病毒蝙蝠曾在服務處1小時，議員：心有餘悸。圖／議員林旻勳提供
基隆驗出麗沙病毒蝙蝠曾在服務處1小時，議員：心有餘悸。圖／議員林旻勳提供

農委會家畜衛生試驗所昨天公布基隆市動物保護防疫所送檢1隻東亞家蝠，經檢出台灣蝙蝠麗沙病毒，是近年來檢出第5例蝙蝠麗沙病毒案例。經了解，這隻蝙蝠是13日有人在暖暖區碇內抽水站附近拾獲，送到市議員林旻勳服務處，林旻勳今天說，蝙蝠放在服務處約1小時，回想起來仍心有餘悸，好險目前無人類感染的案例，請民眾暫時放心。

防檢局昨天表示，麗沙病毒不是法定動物傳染病，但有人畜共通風險，目前沒有人類感染案例。防檢局已通報疾病管制署、林務局、蝙蝠保育團體及動物防疫機關共同宣導防範，並加強發現地點蝙蝠採樣及疫情調查，請民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會。

市議員林旻勳今天表示，13日有民眾在碇內抽水站附近拾獲1隻蝙蝠，焦急地送到他服務處請他代為處理，他立刻通報基隆市動物保護防疫所請人帶回，得知驗出麗沙病毒後他也嚇了一大跳，因有人畜共通之風險，雖目前未有人類感染案例，仍應加強防疫。

林旻勳說，蝙蝠放在旻勳服務處大約1小時左右，現在想起來仍心有餘悸，好險得知目前無人類感染的案例，請民眾暫時放心，後續他也會持續與動保所保持聯繫，隨時掌握狀況。

防檢局表示，民國105年至107年間自3隻東亞家蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒，另於106年6月於新北市拾獲絨山蝠檢出一新型麗沙病毒，至今已累計檢出5例蝙蝠麗沙病毒案例。

基隆驗出麗沙病毒蝙蝠曾在服務處1小時，議員：心有餘悸。圖／基隆動保所提供
基隆驗出麗沙病毒蝙蝠曾在服務處1小時，議員：心有餘悸。圖／基隆動保所提供
基隆驗出麗沙病毒蝙蝠曾在服務處1小時，議員：心有餘悸。圖／基隆動保所提供
基隆驗出麗沙病毒蝙蝠曾在服務處1小時，議員：心有餘悸。圖／基隆動保所提供

蝙蝠 麗沙病毒

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