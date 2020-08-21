花蓮聯合豐年節湧人潮被指「逆時中」 民眾嘆跳舞太熱口罩戴不住

花蓮聯合豐年節今天晚間登場，吸引大批人潮，但佩戴口罩的人數卻不多。因千人共舞需手拉手，有民眾質疑，是在「逆時中」；也有人認為，跳舞身體熱，口罩根本戴不住。

花蓮縣原住民族聯合豐年節活動今年移到縣立體育館旁的德興大草坪舉辦，今天起一連3天，每天傍晚5時30分到晚上9時30分，近40組原住民族表演團體接力演出，會場旁也設有上百攤農特產、手工藝攤位，可使用行動支付或振興三倍券消費。

不過，正值防疫期間，中央流行疫情指揮中心日前宣布8大場所應佩戴口罩，其中包括人潮擁擠的活動。花蓮聯合豐年節活動吸引大批人潮湧入會場，雖有告示牌宣導戴起口罩，但實際佩戴口罩的人數並不多。

專程從台北來參加的游姓遊客表示，戶外應該不用佩戴，且花蓮零確診，不擔心疫情。

來自富里鄉阿美族林姓族人說，表演完就會戴起口罩，雖然麻煩，但健康要緊，只要不熱就會盡量佩戴。

有民眾質疑疫情期間千人共舞活動，雖在戶外舉辦，但跳舞時身體熱，口罩戴不住，且手拉手跳舞，也不能保持社交距離，似乎「逆時中」了，建議應該取消牽手跳舞的橋段，改跳其他舞步。

對此，花蓮縣政府原住民行政處長陳建村指出，活動會場4個入口處有設置體溫感測器，民眾進入需消毒、實名制登記，若溫度超過攝氏37度以上會拍照紀錄，並請醫護站人員協助。

口罩部分，陳建村表示，考量戶外空間，雖不強制，但有鼓勵民眾佩戴口罩。