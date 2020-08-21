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勞檢向海域延伸！職安署今檢查離岸風電工程外海作業

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署今派員登船出航，針對台電「離岸風力發電第一期計畫-示範風場新建工程」外海施工區域實施檢查，圖為海上基樁套筒桁架組裝作業實況。圖/職安署提供
勞動部職安署今派員登船出航，針對台電「離岸風力發電第一期計畫-示範風場新建工程」外海施工區域實施檢查，圖為海上基樁套筒桁架組裝作業實況。圖/職安署提供

勞動部職安署今派員登船出航，針對台電「離岸風力發電第一期計畫-示範風場新建工程」外海施工區域實施檢查，就近檢視風機基樁施工現場安全衛生設施及管理執行情形，並要求台電嚴格督導施工廠商落實安全管理。職安署指出，檢查員登船對離岸風場工程實施檢查，是重大考驗，也象徵勞動檢查範圍不侷限陸域，已向海域延伸。

職安署署長鄒子廉表示，該工程係由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，總計將安裝21座風機，預定在年底併聯供電，目前正進行水下基礎基樁安裝作業，風場雖位於彰化縣芳苑鄉西側海域約8公里處，但受限於船隻接駁問題，檢查員需由台中港登船出發，除單趟航程需費時2小時外，離岸風電施工現場存有墜落、溺水等特殊危害，為符合進入風場檢查規定，登船檢查員事前還須通過16小時的高空作業課程及8小時的海上求生訓練。

職安署表示，今天檢查重點包括作業人員是否穿著佩戴救生衣、安全帽等個人必要防護具、基樁吊桿下方設置警戒區域，嚴禁人員或船舶進入及設置物體飛落預防設施、被撞預防設施等。經檢查結果發現，外海作業安衛設施尚符合規定，但有移動式起重機吊掛作業前未先設置吊掛範圍警戒設施、打樁設備作業未實施檢點等管理缺失，已通知事業單位限期改善，如屆期未改，就會依法裁罰。

職安署說，離岸風電是政府綠色能源政策的發展重點，尤其中部地區是離岸風電發展的最主要區域，除了本次所檢查的離岸風場工程外，今年另有2個離岸風場分別在苗栗、雲林等2處海域施工，職安署特別要求離岸風場開發商瘸保工作者有安全健康的工作環境，讓國家綠能政策在安全前提下發展。

台電 勞動部

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