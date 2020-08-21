台灣人最信賴家電品牌！Panasonic 業界唯一狂奪 5 座白金獎！

家電領導品牌 Panasonic，2020 年在讀者文摘「信譽品牌」調查中史無前例奪下 5 座白金獎和 7 座金獎，再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌！象徵最高榮譽的白金獎中，Panasonic 電冰箱、洗衣機、除濕機、微波爐/烤箱已是獲獎常勝軍，今年評選新增「鹼性離子整水器」，Panasonic 挾高品質、高市占優勢再添一白金，成為家電界最多「5 白金」驚人氣勢；空調、電視、空氣清淨機、淨水器、電鬍刀、DC 電風扇、家用投影機也獲得金獎肯定，連續 22 年總獎項數累計高達 133 項，超越台灣區所有獲獎品牌。

Panasonic 獲頒5項「信譽品牌白金獎」最高肯定，由台灣松下銷售公司家電營業總經理 許國士(左)代表領獎。 圖／Panasonic 提供

Panasonic 不僅是台灣人最信賴、同時也是最喜愛的家電品牌。管理雜誌消費者心目中理想品牌大調查，電冰箱是業界唯一連續 33 年消費者心目中最理想的商品，2020 年更有多項商品持續在消費者心中占有一席之地。全球知名德國 Gfk 市調公司調查中，Panasonic 電冰箱、洗衣機、微波爐、電烤箱、果汁機、電視、除濕機、整水器、吹風機、便座等 10 大商品，都是台灣銷售第一。除了優勢商品力，Panasonic 擁有家電業界最完善的後勤服務體制，全台最多 28 家直營服務中心，365 天 24 小時維修受理，專業維修團隊可於第一時間到府服務並快速完修，每年定期巡迴服務成功幫助消費者延長家電使用壽命，消費者滿意度高達九成以上！

連續 6 年白金肯定的 Panasonic 電冰箱，超乎想像的保鮮力，有效延長肉類和蔬果的鮮度，就算一次大量採買，也能天天吃到新鮮美味；同樣蟬聯 6 年白金獎的 Panasonic 滾筒洗衣機，搭載洗劑量自動精準投入科技，加上溫水泡洗淨及除螨抗敏等洗淨技術，讓洗衣服變得輕鬆省事！在台灣連續 11 年銷售第一的 Panasonic 除濕機，搭載業界唯一 W-HEXS 雙重除濕系統，加上 HEPA 濾網和獨家 nanoeTM X 健康科技，高效除濕還可抑制流感病毒並過濾 PM2.5，讓居家環境舒適又健康。此外，在小家電市場擁有好口碑的 Panasonic 日本超人氣智能烤箱，透過業界首創雙重加熱科技，即使是冷凍食品，也能還原剛出爐的美味。今年首度獲得白金獎的 Panasonic 鹼性離子整水器，可濾除水中對人體有害及致癌物質、調整酸鹼值，讓消費者安心喝水，健康全方位。

為慶祝勇奪 2020 年讀者文摘「信譽品牌」五座白金獎及七座金獎，Panasonic 特別舉辦「買白金抽白金」活動，活動期間(2020/8/20～2020/9/30)購買 Panasonic 白金獎獲獎系列商品並登入CLUB Panasonic 會員完成商品註冊，就有機會把日本超人氣智能烤箱 NB-DT52 帶回家！每購買並註冊一項白金獎獲獎系列商品，再加碼回饋 CLUB Panasonic 紅利積點 100 點！

Panasonic 秉持「為世界人們做出貢獻」的理念，以社會貢獻為己任，陪伴台灣共同成長。除了持續研發創新家電來滿足消費者需求，更提供購買前、中、後專業快速的優質服務，不僅受到消費者的肯定，更榮獲台灣企業永續獎。未來 Panasonic 將持續透過與日本同步的先進技術，打造更節能、更智慧、更具健康概念的創新家電，替台灣消費者創造並實現所追求的美好生活─A Better Life，A Better World。