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體重破百霸氣姐 日走萬步5月甩25公斤

聯合新聞網 / 文╱張念慈

對李美瑩來說，活到快50歲，她從來沒想過自己會有變瘦的一天。她愛吃、不愛運動，體重一度破百，連生理期都不來了，醫師說｢你隨時都有中風的可能。｣今年2月，她開始每天健走一萬步，搭配自製減醣飲食，5個月內甩掉25公斤，成為社群火紅的｢霸氣姐｣。

｢瘦下來以後，我竟然還長高了！｣李美瑩在｢有肌勵｣（https://www.facebook.com/udnGpower健身社群分享自己故事，身高161公分的她，過去因肥胖長期駝背，成功減重後，因健走總是抬頭挺胸，健康檢查時竟然長高到163公分，所有指數都正常了，眼睛也變大了，醫師嚇到以為她生病或去整形。

從事美髮業的李美瑩愛吃美食，生完大女兒後體重破百公斤，兩年生理期都不來，醫師發現她身體血液流通狀況很差，隨時都有中風可能，要她認真運動，她一度靠著拳擊有氧、地板推輪瘦到68公斤，後來又胖回90公斤。

吃多、少動，讓她病痛纏身，高血壓、高血糖、高血脂，肝功能指數異常，今年初一個小感冒就讓她肺炎住院近20天，一個醫師客人勸她｢你真的太胖了，再不減肥不行！｣因她過胖，膝蓋和腳踝無法負擔激烈運動，要她先從走路開始。

運動第一天，她就想放棄了。不過走路40分鐘，就超喘，｢而且胖子流汗很臭｣；第三天，她躺在床上全身痠痛，不想出門，朋友罵她｢那你就繼續睡、繼續胖啊！永無止盡的胖下去吧！｣激勵她再度出門運動。

在每天健走一小時的堅持下，她15天內成功減重5公斤，讓她信心大增；朋友又邀請她加入減醣餐製作社團，她開始自製食物、改變飲食習慣：從每餐一大碗白飯到只吃原形澱粉（例如地瓜）、中午前把熱量高的食物吃完，下午餓了就買茶葉蛋、無醣豆漿、黑咖啡。

如果朋友聚餐，就放鬆吃，但吃完絕對運動消耗熱量，可以站著就絕不坐著，站的時候手腳一定動，不論抬腿、揮手都好。

5個月以後，她的體重降到63-65公斤，外表看來只有50幾公斤，甚至參加白沙屯媽祖徒步進香連續走路12個小時，更報名參加今年11月的馬拉松比賽。

她的減重傳奇，在社群上被廣為討論，走在路上都有人問她｢你就是那個減重達人、霸氣姐嗎？｣更有不少同樣因肥胖飽受歧視的網友，在她身上找到慰藉。

李美瑩接受｢有肌勵｣訪問，用自身故事鼓勵更多人｢怎麼踏出去第一步？把手機丟掉就可以！很多人都說沒有時間運動，但我去運動回來，你還再滑手機！我運動你滑手機，當然就是我變瘦你變胖！｣

李美瑩笑說，她的人生已經快50歲了，要透過運動、健康飲食活得很精采，而且相信會越來越精采！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

健身 減重 醫師 健走

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