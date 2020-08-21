本周六、日限定！icash Pay新戶第一筆消費享100%回饋

防疫期間許多人使用電子支付取代現金，icash Pay持續衝刺用戶數，推出本周六、日限定的新用戶消費優惠，8月22、23日新用戶於OPEN POINT App中的「支付」註冊icash Pay或於icash Pay App註冊icash Pay，並於本周六、日完成第一筆消費，當筆消費可享100%回饋，將以OPEN POINT點數贈送，每用戶點數回饋上限100點並限領1次，限量2萬名；於上述期間內註冊icash Pay後綁定新光銀行或第一銀行帳戶，以綁定帳戶直扣或儲值至icash Pay帳戶完成首次交易，再送100點OPEN POINT，新光銀行限量4,000名、第一銀行名額無上限，符合活動資格者將可於9月15日前獲得回饋的OPEN POINT贈點。

8月31日前7－ELEVEN推出持icash Pay至門市消費立折5%、逢周日立折10%的活動，搭配icash Pay全通路消費享3%回饋（以OPEN POINT點數贈送，每用戶每月上限300點，每月贈點總上限300萬點）、每月icash Pay累積消費滿千元再享星巴克好友分享券1張（每用戶每月上限10張），限時優惠讓消費者買得更划算。 icash Pay推出本周六、日（8月22、23日）限定的「註冊並完成第一筆消費享100%回饋」活動，限量2萬名。圖／愛金卡提供