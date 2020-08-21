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失智者被詐騙上億 民團盼推友善金融服務

中央社 / 台北21日電

失智者遭詐騙時有所聞，有家屬分享，失智者遭詐騙投資，損失上億資產，四處奔波求診才確診失智，纏訟10年卻只能認賠，盼台灣建置失智友善金融措施，別讓病人再受害。

台灣失智症協會今天舉行「別讓樂齡變成『樂零』」新書發表會，協會秘書長湯麗玉說，失智者財務剝削狀況常發生，因疑似失智或輕度失智者還有行動能力，也都能自己去銀行，但對財務數字掌握已經退步，容易被詐騙集團盯上，且也可能被家人、朋友視為肥羊。被外人與被自家人詐騙的比例約各占一半。

湯麗玉表示，詐騙過程都會經過銀行端，如果銀行端能發展對失智者友善的處理流程，及早辨識可能有失智風險，就有機會防堵失智者受害。

資深失智者家屬劉慧芳在記者會表示，照顧失智的先生至今15年，他出現症狀時才50歲，失去判斷力、個性易怒，對數字完全不行。後來更被詐騙集團盯上，透過洗腦讓先生不再信任家人，反而跟著外人投資、遭拐騙離家，甚至把一生積蓄和資產過戶，新台幣上億資產被詐騙掏空轉賣。

劉慧芳說，當時對失智症不瞭解，四處奔波求診，才確診失智症。但訴訟過程非常艱難，就算取得台大、榮總診斷證明，也無法證實事發當下先生的心神狀態。無奈之下只能跟對方和解，拿回不到1成的財產。

劉慧芳表示，如果當時金融、戶政、地政等第一線人員能認識失智症，發現先生認知功能退化，在協助提款、過戶前，多一道程序善意提醒，或許能保住財產。

台大醫學院神經部主治醫師邱銘章表示，在失智症領域服務20多年間，見識許多因處理失智者財務問題，而造成手足鬩牆、親子對抗，甚至為了爭產而鬧上法庭、纏訟多年的家庭倫理悲劇。

邱銘章說，比較幸運的案例往往是在意識還清楚時，及時預立財務規劃；但大部分狀況是，當失智者發生財物損失時，往往錢都拿不回來了。

邱銘章表示，「時間」是後續法律訴訟的最重要因素，如果早期發現、早期診斷，有助法院判定為因失智症而導致財務剝削或詐騙，可能取得財損或賠償。

失智症協會法律顧問鄭嘉欣說，金融機構中失智者可能出現的徵兆包含，過去對數字精明的老客戶，出現在櫃台塗改、撕掉一張張寫錯的提款或存款單；先前衣著整齊的老客戶，變得髒兮兮、有異味、講話遲疑。

另外，原本按時繳納各項款項的老客戶，卻出現帳戶存款不足、無法扣款，或老客戶短時間內，反覆多次申請印鑑、存摺、提款卡。這些微小的徵兆，可能需要警覺。

失智症協會指出，希望金管會和衛福部能積極合作，發展適合台灣的金融友善方案，在金融端提早發現，協助通知失智者家屬，並提供相關諮詢、求助的資源，將可減少失智者財物受剝削的損失，也可降低失智者家屬到處奔波、詢問的時間。

失智症 詐騙集團 台大

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