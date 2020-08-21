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為期一個月！ 9月1日起路口安全大執法 認定標準看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園市上半年行人交通事故造成18死、1686傷，傷亡人數激增，市警局決9月1日起為期1月，全面執行路口安全大執法，取締違規人車開罰。圖／市警局交大提供
桃園市上半年行人交通事故造成18死、1686傷，傷亡人數激增，市警局決9月1日起為期1月，全面執行路口安全大執法，取締違規人車開罰。圖／市警局交大提供

路口是人車交會最密集地方，易發生各類碰撞事故，根據歷年統計，交通事故中約有6成發生於路口。交通部說，為加強路口安全，9月1日起將展開為期一個月全國路口安全大執法，以減少事故並建立路口停讓文化，其中汽機車路口不停讓行人及未依規定走行人穿越道均為執法重點。

據交通部統計108年全國道路交通事故30日內死亡人數為2,865人，較107年增加85人，增幅3.1%；109年1到5月為1,221人，較去年同期增加47人。經分析約有六成發生於路口，其中行人死亡人數近四成亦發生路口；近年行人死亡人數有攀升現象，自106年381人升至108年458人，而在交叉路口行人事故106年179人升至108年209人，路口行人致死事故肇因以車未注意車前狀況、車搶越行人穿越道，及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路為前三肇因。

而根據內政部警政署統計，104年至109年6月份各警察機關針對車不讓人、行人違反路權違規行為舉發件數，104年87萬9,698件、105年92萬4,921件、106年105萬9,530件、107年113萬2,792件、108年138萬1,063件、109年1至6月份77萬9,110件，執法強度逐年增加，惟民眾守法觀念有待加強。

警政署表示，為宣示政府維護路口安全，已發函各縣市警察局規畫為期一個月路口安全大執法工作，其執法重點項目為汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道，及行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

根據現行規定，若汽機車若不停等禮讓行人，可罰1200元以上3600元以下；車輛轉向不暫停讓行人優先通行，同樣可罰1200元以上到3600元以下；汽機車闖紅燈可罰1800元以上5400元以下；紅燈右轉罰600元以上1800元以下；上述狀況若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍。行人沒走行穿線則可罰300元。至於肇事致死傷，則是依法負刑事責任，未來交通部會提案修法增訂行政罰鍰。

交通部說，與內政部規畫於9月1日下午13時30分於台北市西門町廣場共同合作辦理全國路口安全大執法記者會，交通部林佳龍部長與內政部徐國勇部長將共同出席，表達政府對捍衛路口行人安全及降低路口交通事故之決心。

以下為警政署為強化行人路權執法計畫，不停讓行人先行取締認定原則：

一、路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約三公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。

二、路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。

三、以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔 截製單舉發者，得直接逕行舉發。

事故 內政部

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