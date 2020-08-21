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熱帶性低氣壓生成 最快明深夜增強為第8號颱風巴威

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
太平洋地區有一熱帶性低氣壓生成。圖／氣象局提供
太平洋地區有一熱帶性低氣壓生成。圖／氣象局提供

太平洋生成一熱帶性低氣壓。中央氣象局說，預計明天深夜到後天清晨形成今年第8號颱風巴威，不過因為處於逐漸遠離台灣過程，不排除發布海上颱風警報，但機率不高。

根據氣象局顯示，今天下午2時熱帶性低氣壓形成，中心位置在北緯20.9度，東經122.9度，以每小時19公里速度，向北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20公尺。氣象局說，目前位置在鵝鑾鼻東南東方255公里處。

氣象局稍早也發布熱帶性低氣壓特報，該熱帶性低氣壓向北轉北北東移動，時速19公里，提醒在巴士海峽、台灣東部海面及琉球南方海面航行及作業船隻特別注意，並隨時注意最新氣象資訊。另外今晚及明天台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及基隆北海岸有較強陣風及長浪發生的機率，請注意。

氣象局說，明天深夜到後天形成有機會形成今年第8號颱風巴威。明天熱帶系統最接近台灣東方海面，如果該熱帶系統強度提早增強及路徑明顯西偏，不排除發布海上警報。反之，若強度維持熱帶性低氣壓且路徑逐漸轉偏北北東移動，則不至於發布海上警報。

對天氣的影響，氣象局說，明晚來到台灣宜蘭外海，強度逐漸增強。周末兩天南方雲系北移，環境風場漸漸轉為西南風，大環境水氣變多，除了東半部有局部降雨，南台灣也會有局部短暫陣雨。其他地區則以午後為主，午後各地山區跟南台灣慎防局部大雨。

陳伊秀說，到了下周就是整體西南風影響，是一個大低壓帶概念，其中有個很強的在台灣北部，雖然是逐漸遠離過程，但環境風場還是西南風，而且是很強的西南風，到下周五都是如此，南部、中部水氣變多，慎防劇烈降雨，雨勢也會較為持續。

氣象局 颱風

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