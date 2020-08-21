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半夜看到訊息也秒回！她嘆「習慣成病態」 網教三招逆轉

聯合新聞網 / 綜合報導
通訊軟體雖然使生活更便利，卻也帶給人們不少壓力。 示意圖／ingimage
通訊軟體雖然使生活更便利，卻也帶給人們不少壓力。 示意圖／ingimage

回訊息真是一門學問，回得太慢可能會被認為沒有禮貌，秒讀秒回有時又會造成他人壓力，界線其實不好掌握。而就有一位網友表示她「看到訊息會忍不住病態秒回」，嚴重程度甚至會影響生活，連其他網友都看不下去勸「多照顧自己」。

這位網友在PTT女孩板PO文，表示自己是個看到訊息就會馬上回覆的人，「不論是半夜不熟的同學要筆記，還是組員問考試範圍。教授寄信也必定立刻讀完當天去做事，最好隔天給他結果。我剛剛聽到手機震動，喝了奶茶太淺眠，看到有人問程式直接彈起來開電腦…」，嚴重程度連原PO自己都懷疑「我這樣是不是有點怪怪的？」

有一派網友和原PO一樣，看到訊息必回，「不會，因為我也是…」、「我也會秒回，覺得這樣比較有效率」。也有一派網友是隨興派的「想回再回」，「我都沒開通知，想到才看才回，如果剛好讀了，我也會已讀晚點再回」、「我會病態拖延，最後就不回，給你參考」、「慣性拖延最後不回+1」。

有許多網友建議原PO改掉這個習慣，「快改掉，非常傷身」、「請多照顧自己的身心，妳在休息的時候，世界其他事情都與妳無關」。也有網友認為要試著看情況決定要不要馬上回覆，「如果把這個習慣用在工作上，你一定是老闆的愛將。所以，是看情況，然後把這個能力用在對的場合，在根本不用秒回的場合，可以練習慢慢回就好了」。

還有網友提出改變的方法，「關掉手機震動與訊息通知」、「我手機晚上會設勿擾，10點到隔天8點」、「建議原po之後看人回，不要被當工具」、「若是重要的訊息可以秒回，不然都先放著，不要被手機綁住，晚上超過11:00的訊息我基本上是不會回的」。

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