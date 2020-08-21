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夏日來貓空品茗看花 樟樹步道百日草披桃紅外衣

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
百日草花季盛開，為大地妝點桃色外衣。圖／大地處提供
百日草花季盛開，為大地妝點桃色外衣。圖／大地處提供

來到北市木柵遊玩，當然不忘去貓空品茗、看風景，山上也有不少登山步道，是周末假日好去處，其中最輕鬆好走的樟樹步道，近來台北市大地工程處也步道周邊種植百日草，每逢花季盛開，為風景妝點上桃紅色外衣，喝茶、看花、賞美景，是民眾紓壓好去處。

樟樹步道可從纜車貓空站走到樟山寺，步道長度約1200公尺，沿途有親切樸實的農村設施，如梯田、水牛、腳踏車、茶園、穀倉等意，兩處出入口與樟湖步道串聯成環狀步道，沿途還有林蔭步道可以登高聆風，如果行有餘力，還可從貓空越嶺步道一路上攀，從山頂眺望貓空茶鄉景色。

大地處表示，經過春夏交接的粉色波斯菊，八月炎熱夏日，百日草即將披上桃紅色外衣，向民眾招手搖曳。百日草花瓣與波斯菊有些微相似，盛花期比一般景觀性草花長，但花朵嬌嫩，大地處也提醒遊客拍照別太靠近，以免影響花朵綻放，人與人間也要保持防疫社交距離

到樟樹步道處了賞花、看美景，大地處說，現在是夏茶季節，近年貓空致力發展鐵觀音紅茶，茶色沉而偏紅，卻也不失清澈，淡雅香氣中帶有甜美甘醇的花果茶香，熱沖溫潤、冷泡消暑，冷熱皆宜，非常值得來品嘗。

台北市大地工程處在樟樹步道周邊種植百日草。圖／大地處提供
台北市大地工程處在樟樹步道周邊種植百日草。圖／大地處提供

北市 社交距離 登山步道

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