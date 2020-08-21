花蓮聯合豐年節今晚登場 連3天千人共舞大會鼓勵戴口罩

花蓮縣原住民族聯合豐年節今起登場，重頭戲千人共舞將連嗨3天，不過正值疫情期間，大批人潮群聚，手拉著手跳舞，引起疑慮。縣府原住民行政處表示，入場者都需監測體溫，也強力宣導戴口罩，另會場也準備防疫酒精，希望民眾下場跳舞前先消毒手部。

聯合豐年節原本在美崙田徑場舉行，今年移到縣立體育館旁的德興大草坪，今天起一連3天，每天傍晚5時30分到9時30分，安排近40組原民藝文團體輪番演出，現場也有100多個原住民農特產、手工藝的展售攤位，並引入多元支付，民眾可使用行動支付或振興三倍券消費。

縣府原行處長陳建村說，聯合豐年節以往都在7月舉行，今年6月間疫情趨緩後，決定照常舉行，但延後一個月。縣府已透過網路及會場告示牌，強力宣導戴口罩，也在入口處備有體溫感測器，一旦有發燒情況，將請民眾回家休息。另也透過臉書粉絲頁宣導，入場採實聯制，要留下姓名、聯絡資料。

花蓮原住民族聯合豐年節今年主題舞為「汎札萊今天」，是阿美族語「美好的今天」的意思，活動最高潮就是晚間9時的千人共舞，群眾還要手拉著手一同跳舞，讓氣氛嗨到最高點；不過，防疫當前，縣府鼓勵民眾都能配合戴口罩，並在跳舞前先以酒精消毒雙手，落實防疫。

縣府表示，活動從今天起開始，已安排免費接駁車至會場，共計3條路線、每條路線7班車，分別自花蓮火車站旅服中心、伊達斯精品酒店及吉安火車站等地發車，下午4時30分起發車，每30分鐘一班車。