快訊

陳其邁小內閣完整名單揭曉！ 24日走馬上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮聯合豐年節今晚登場 連3天千人共舞大會鼓勵戴口罩

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣原住民族聯合豐年節的最高潮是千人共舞，熱鬧氣氛嗨翻全場，圖為去年共舞畫面。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣原住民族聯合豐年節的最高潮是千人共舞，熱鬧氣氛嗨翻全場，圖為去年共舞畫面。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣原住民族聯合豐年節今起登場，重頭戲千人共舞將連嗨3天，不過正值疫情期間，大批人潮群聚，手拉著手跳舞，引起疑慮。縣府原住民行政處表示，入場者都需監測體溫，也強力宣導戴口罩，另會場也準備防疫酒精，希望民眾下場跳舞前先消毒手部。

聯合豐年節原本在美崙田徑場舉行，今年移到縣立體育館旁的德興大草坪，今天起一連3天，每天傍晚5時30分到9時30分，安排近40組原民藝文團體輪番演出，現場也有100多個原住民農特產、手工藝的展售攤位，並引入多元支付，民眾可使用行動支付或振興三倍券消費。

縣府原行處長陳建村說，聯合豐年節以往都在7月舉行，今年6月間疫情趨緩後，決定照常舉行，但延後一個月。縣府已透過網路及會場告示牌，強力宣導戴口罩，也在入口處備有體溫感測器，一旦有發燒情況，將請民眾回家休息。另也透過臉書粉絲頁宣導，入場採實聯制，要留下姓名、聯絡資料。

花蓮原住民族聯合豐年節今年主題舞為「汎札萊今天」，是阿美族語「美好的今天」的意思，活動最高潮就是晚間9時的千人共舞，群眾還要手拉著手一同跳舞，讓氣氛嗨到最高點；不過，防疫當前，縣府鼓勵民眾都能配合戴口罩，並在跳舞前先以酒精消毒雙手，落實防疫。

縣府表示，活動從今天起開始，已安排免費接駁車至會場，共計3條路線、每條路線7班車，分別自花蓮火車站旅服中心、伊達斯精品酒店及吉安火車站等地發車，下午4時30分起發車，每30分鐘一班車。

原住民 豐年節 口罩

延伸閱讀

賴清德讚陳時中扛起所有防疫責任 籲給掌聲鼓勵和支持

張安平一鞠躬 親闖澳花村溝通台泥水泥窯處理垃圾案

柯文哲勤跑宜花中投 外界解讀布局藍營縣市

花蓮金針花季 直播花海盛況

相關新聞

百萬煙火浪漫助攻 七夕衝六福村脫單

七夕情人節將至，屬於情人們一年一度重要的節慶，遊樂區業者卯足了勁要製造浪漫，為遊客留下永恆回憶。六福村主題遊樂園周末上場...

花蓮聯合豐年節今晚登場 連3天千人共舞大會鼓勵戴口罩

花蓮縣原住民族聯合豐年節今起登場，重頭戲千人共舞將連嗨3天，不過正值疫情期間，大批人潮群聚，手拉著手跳舞，引起疑慮。縣府...

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

根據氣象局颱風資料庫顯示，今年七個颱風全部繞過台灣，而最快明天晚間生成的第8號颱風巴威，撲台可能性極低。對此，氣象局長鄭...

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動受到呂宋島的阻檔，發展受限。美國(GEF...

王子麵有正確吃法 林佳龍向嵐喊話：我有責任導正視聽

日本天團「嵐 ARASHI」在YouTube影片「嵐 スイーツ部 #7 〈台湾編〉 ／ ARASHI - Sweets ...

北市委外場館外帶一次性餐具收費 明年7月5日全面實施

台北市環保局今（21）日表示，自今(2020)年起，為持續減少一次性餐具使用量，漸進式改變民眾消費習慣，北市府66處可外...

夏日來貓空品茗看花 樟樹步道百日草披桃紅外衣

來到北市木柵遊玩，當然不忘去貓空品茗、看風景，山上也有不少登山步道，是周末假日好去處，其中最輕鬆好走的樟樹步道，近來台北...

快收藏！王子麵變身悠遊卡 24日起限時預購

王子麵不但是很多人兒時的零嘴，甚至很多人長大成人之後也愛不釋手，悠遊卡公司繼年初推出「味王味精造型悠遊卡」後，再度將味王...

安置數減量 須安置兒少放回社區社安網恐愈補愈大洞

根據衛福部統計，兒少因家暴、受虐等因素通報的案件數逐年增加，但保護安置的數量卻逐年減少，去年的統計數字為7萬多件的通報案...

交通部提修法 車輛未停讓行人罰鍰上限提高到6000元

日前發生數起車輛撞行人造成傷亡的事故，引發民眾重視行人安全，交通部長林佳龍指示全面研提改善計畫後。據悉，交通部內部近期將...

11縣市大雨特報！ 苗栗以南至屏東、南投及台東慎防

中央氣象局發布11縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天苗栗以南至屏東、南投及台東地區有局部大雨發生的機率...

開發「透明口罩」造福聽障者 樣本出爐預計明年上市

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未趨緩，口罩成為重要的防疫物資，昨（20）日經濟部宣佈將生產「透明口罩」，協助聽障朋友辨識嘴型，進而掌握口語溝通，目前樣本已經出爐，有望於明年上半年量產上市。

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海警

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

巴威颱風可能周日形成 彭啟明分析對台影響程度

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

菲東擾動北上恐增強 一張圖看8號颱風巴威最快周六生成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。