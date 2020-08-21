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安置數減量 須安置兒少放回社區社安網恐愈補愈大洞

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

根據衛福部統計，兒少因家暴、受虐等因素通報的案件數逐年增加，但保護安置的數量卻逐年減少，去年的統計數字為7萬多件的通報案件數，僅977件進行保護安置；民團批評，政府為了符合「兒童權利公約」，正在讓社安網的洞愈補愈大。

立委吳玉琴與台灣全國兒少安置機構聯盟今舉辦「兒少安置機構委託安置性質疑義及執行業務困境」公聽會。台灣全國兒少安置機構聯盟理事長吳小萍指出，近年台灣的安置機構正面臨巨大的變化，政府為了達到「兒童權利公約」的條件，要求安置機構「去機構化」，將朝向小型機構為目標。

吳小萍指出，一旦機構被迫變小型，照顧成本會大幅提高，以收容25人以下的機構，平均照顧一位兒少，每個月支出的成本為7萬多元、收容數在50人以下，平均照顧一位兒少，每月支出成本為5萬9000左右，但政府補助的金額仍是一人補助1萬8000到2萬之間，中間的差額都必須自己去募款。

而且目前安置機構的收案不再像過去一樣能夠自己收案，政府為了有效去機構化，早改為「派案」給機構，為達到小型、精緻的目標，派案數也變得相當少，但遭到暴力對待的兒少近年並沒有變少，近年出現「通報數暴增、安置數激減」的怪象。

根據衛福部統計，104年因家暴、受虐等因素通報案件為4萬1000多件，保護安置案件數為6300多件，到了108年通報案件為7萬3000多件，保護安置件數僅977件。

基督教芥菜種會安置服務處長周幼梅說，那些原本需要安置，卻沒有被安置的兒少，在政府為了符合「兒童權利公約」的亮眼數字，又回到原生家庭，但該原生家庭的功能早已喪失，等於增加這些兒少出現行為偏差，或是被黑社會吸收，增加犯罪等問題，此舉根本是政府帶頭讓社安網的洞，愈補愈大。

周幼梅表示，去機構化確實是國際共識，但政府不該再沒有配套之下執行這件事，他們認為的配套，也許是增加我國寄養家庭的數量，若以現在政府執行的狀況，私立兒少安置機構已收掉10家，原本全台也只有94家，未來安置機構恐會愈來愈少，需要被保護的兒少則會又回到原點，在暴力或是貧窮中不斷輪迴。

家暴 衛福部 寄養家庭 行為偏差

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