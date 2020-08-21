11縣市大雨特報！ 苗栗以南至屏東、南投及台東慎防

中央氣象局發布11縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天苗栗以南至屏東、南投及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部高溫炎熱，恆春半島、基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

明天低氣壓或熱帶性低氣壓外圍環流影響，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

今天下午起北部地區及明天恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）、東部沿海空曠地區易有較強陣風。