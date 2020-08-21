離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

根據氣象局颱風資料庫顯示，今年七個颱風全部繞過台灣，而最快明天晚間生成的第8號颱風巴威，撲台可能性極低。對此，氣象局長鄭明典表示，單純巧合，不過高壓跟氣流也或多或少會造成影響。

氣象局說，目前正有一熱帶擾動正在發展中，明天熱帶系統最接近台灣東方海面，如果該熱帶系統強度提早增強為颱風及路徑明顯西偏，不排除發布海上颱風警報。反之，若強度維持熱帶性低氣壓且路徑逐漸轉偏北北東移動，則不至於發布海上警報，但不會直接撲台。

檢視氣象局颱風資料庫路徑，截至目前為止，今年已形成的七個颱風，都沒有直接登陸台灣，台灣被包圍但卻「完美迴避」，究竟颱風「過門不入」的原因到底是什麼？

鄭明典接受本報採訪時表示，單純巧合居多，不過還有兩個可能，一個是因為颱風本身強度不夠，氣流會進行繞地形運動，所以颱風接近時會被氣流帶走。

鄭明典說，今年的颱風多在南海生成，所以理所當然路徑直接偏南海，若往北移動，又會受到繞地形影響，只有第6號颱風米克拉稍微往金門西邊靠近，順著氣流走，增強後又偏離台灣。

鄭明典說，也許跟今年高壓特別強也有關係，因為颱風不喜歡高壓的環境，幾乎都是沿著高壓邊緣走，台灣今年大部分時間都是被高壓籠罩，或多或少有影響。不過他說，要全然用高壓或是氣流來解釋，還是有點牽強。

另根據本報調查，一年內完全沒有颱風侵襲台灣的情形，截至目前為止，歷史上僅出現兩次紀錄，分別是1941年，當年大約有20來個颱風，以及1964年，當年颱風數量高達37個。這兩年的颱風都沒有登陸台灣，甚至沒有接近台灣。