王子麵歡慶50歲 推出3D造型悠遊卡讓每次嗶卡都是滿滿回憶

不說你可能不知道，全世界第一個專門用來「乾吃」的泡麵，正是家喻戶曉的王子麵。從1970年誕生的王子麵至今已滿50歲，不僅是全台678年級生的回憶，更持續用不同口味抓住時下孩童與學子的味蕾。

王子麵是陪伴678年級生的美好回憶。 圖／味王公司 提供

其實，味王公司在產品研發初期將王子麵設定為泡麵，但隨著蓬勃發展的經濟與消費者熱愛創新事物，學生族群間開始流傳著王子麵的終極好吃食用法：將王子麵壓碎，搭配料理粉包直接「乾吃」。省去沖泡與找容器盛裝的麻煩，王子麵轉身一變成為學生族群的最愛，不論是一天繁重的課業或是下課回家路上的隨手小雀幸，有一包王子麵就是當年最平凡的小幸福。王子麵成為跨世代的味蕾共同回憶，更成為台灣庶民文化的見證者。

王子麵50周年，推出3D造型悠遊卡以高仿真的呈現打造，包含包裝內的波浪型麵體，以及搖動時會有碎屑摩擦的聲音。 圖／味王公司 提供

響應王子麵50歲生日，味王公司特別於今年推出「王子麵50周年紀念3D造型悠遊卡」，讓民眾可於搭乘捷運公車或日常消費時，使用迷你造型且高度仿真的3D悠遊卡，重新喚醒對王子麵的青春記憶，活動採預購制，將於8月24日上午11點至8月28日晚間23點59分為止，分別於7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，每個售價新台幣190元，活動僅有5天不到，喜愛王子麵的民眾可把握時機。