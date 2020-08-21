開發「透明口罩」造福聽障者 樣本出爐預計明年上市

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未趨緩，口罩成為重要的防疫物資，昨（20）日經濟部宣佈將生產「透明口罩」，協助聽障朋友辨識嘴型，進而掌握口語溝通，目前樣本已經出爐，有望於明年上半年量產上市。

經濟部在臉書發文表示，戴上口罩是防疫利器，可以保護自己也保護他人，不過也影響靠唇語溝通的聽損者，因此在收到蒲公英聽語協會的需求後，經濟部工業局找了紡織產業綜合研究所，嘗試開發具有防霧膜的透明口罩，既能遮住口鼻又能看出表情。

照片中可見，口罩中間是透明塑膠片，聽障者能直接辨識嘴型，就連視訊通話也沒問題，這款口罩由國家隊改良開發，且於今年7月完成打樣，並邀請聽損孩童試戴討論，依據需求來做改進，願能兼具防疫及實用性。

根據《TVBS》報導，目前國內約四千多名聽障生，聽障人士及相關陪伴者更高達12萬人，因此經濟部工業局預計，將以日產五萬片為目標，預計年底能完成半自動生產，明年上半年就能進入量產。