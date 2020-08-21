影／視察電聯車工程 林佳龍：國車國造組鐵道國家隊

原本新冠肺炎疫情有緩和趨勢，搶買口罩的情況也減緩許多，但近期國內頻頻出現境外移入的案例，使得搶口罩的熱潮又起，藥妝店、超市限時限量販賣口罩讓許多人漏夜排隊，除了防疫關係，也因為口罩的設計新潮，更讓民眾瘋搶。不過或許是活動太頻繁，今（21）日就有網友發現藥妝店前不像昨天那樣大排長龍，反而人潮稀稀落落，讓人納悶是否排隊排到累了。

2020-08-21 10:03