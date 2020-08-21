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影／視察電聯車工程 林佳龍：國車國造組鐵道國家隊

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
交通部長林佳龍今天上午10時，視察「EMU500型電聯車電機系統更新工程」。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今天上午10時，視察「EMU500型電聯車電機系統更新工程」。記者趙容萱／攝影

交通部長林佳龍今天上午10時，視察「EMU500型電聯車電機系統更新工程」。

林佳龍說，視察目的是希望透過這一波台鐵六年採購計畫等改革，包括列車採購，1282輛列車、997億元，組成「鐵道國家隊」，提供更安全、舒適的鐵道運輸，推動國產化，朝國車國造發展。此項更新工程是首度以國內產業做為系統整合廠商，有並透過與日韓韓技術轉移，從設計、測試等都由本土團隊負責。

林佳龍指出，台灣是鐵道國家，交通運輸是百年工程，如何永續發展？國車國造做為目標。他上任後，其中一個重要項目就是軌道建設，藉助很多在國際上隱形冠軍的民間產業與學研合作等，打造「鐵道國家隊」，把交通產業做好，提升成本效益，以及更優質的服務。國產化後，備料縮短時間，隨時都可維運，行政院同意高鐵賺的鐵60億元撥到鐵道發展基金。

台鐵管理局副局長馮耀昇說，「EMU500型電聯車電機系統更新工程」，共改造63組252輛，更新五項，包括主變壓器、牽引動力系統、輔助供電系統，電纜汰舊換新，以及接觸器調配，進度不受疫情影響，團隊獨立完成組裝進度，預計112年5月完成，目的在提升行駛安全性，減少故障，縮短維修工時，提升乘車舒適度，延長使用至少20年，大幅國產比例達21.57%，促進在地產業生根。

馮輝昇表示，首度以國內產業做為系統整合廠商、組裝、測試與，獲日韓技術轉移，22項技術研發與零組件研發，其中八項成果發表，促進國產比例提升，提升品質，供料速度加快。

他說明，透過EMU500型通勤電聯車電機系統更新案，除可提升軌道國產化外，更透過國內廠商士林電機廠股份有限公司擔任系統整合角色，與日本三菱電機技術合作，讓國內業者透過設計、製造、組裝及測試等過程，實質跨足軌道列車動力系統，提升國內軌道產業技術整合升級，奠定臺灣軌道工業長遠發展基礎。

交通部長林佳龍今天上午10時，視察「EMU500型電聯車電機系統更新工程」。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今天上午10時，視察「EMU500型電聯車電機系統更新工程」。記者趙容萱／攝影

鐵道 列車 林佳龍 軌道建設

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