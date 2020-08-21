過度使用3C痠痛老治不好 醫院成立軟組織鬆動治療中心

身體痠痛是普遍的文明病，電腦、手機等3C產品的長期使用，或者日常生活習慣與姿勢不正確，以及壓力等都是導致身體緊繃疼痛的原因，如何解除或舒緩疼痛，就必須藉由專業醫師與治療師的協助。童綜合醫院有感社區民眾尋求解除疼痛的需求日增，設立「軟組織鬆動治療中心」，今日啟用。

長榮報關有限公司董事長陳有春現場分享，40多年來在職場上工作，久坐辦公室，每天過著忙碌的生活，13年前因腰部錐間盤突出壓迫到神經，造成行動困難，經常走路寸步難行，舉步維艱。因緣際會由梧棲童綜合醫院復健科主任吳坤霖與治療師們長期以來的細心復健與治療，迄今已持續復健達13年未曾間斷；近年來身體健康狀況已恢復到早上能持續走路運動達2小時以上，腰部酸痛也舒緩很多，生活質量明顯提升。

吳坤霖表示，「軟組織鬆動治療中心」可經由專業復健科醫師針對病癥檢查評估，並由治療師提供物理治療，全面提供預防、治療、及處理各種疾病或傷害所造成身體動作不適的醫療服務，並引進了美國Hawk Grips鷹式手工具來輔助治療。

目前使用鷹式手工具輔助軟組織鬆動術的適應症包括網球肘、板機指、阿基里斯肌腱炎、髂脛束症候群、足底筋膜炎、腕隧道症候群、五十肩、肩頸痠痛、胸腰筋膜痠痛與手術後疤痕組織沾黏。吳坤霖呼籲，任何種類治療技術都須由專業醫師與治療師執行，才能針對真正病癥痛點來治療。