低能量體外震波治療 45歲男子找回美滿「性」福

45歲張先生近年因房事力不從心，必須靠「威而鋼」等藥物才可完事，然而最近藥物的效果愈來愈差，而決定求助泌尿科醫師。經桃園市楊梅天成醫院泌尿科主任醫師彭元宏問診及超音波檢查後，診斷是「血管性勃起功能障礙」，彭元宏建議進行非侵入性的低能量體外震波治療，經過6週的療程治療後，勃起功能明顯改善。

彭元宏表示，勃起功能障礙成因有許多，最常見的是「血管性勃起功能障礙」，即陰莖的血管無法順利擴張充血，而大家耳熟能詳的壯陽藥物，如威而鋼、樂威壯等只能短暫幫助勃起，藥效約4至6小時，無法從「根本」刺激陰莖血管增生以增加勃起硬度。

彭元宏說，「低能量震波治療」針對陰莖海綿體，以震波能量進行治療，促進陰莖組織血管內皮修復與血管新生，同時改善末梢神經的功能，達到提升勃起功能的療效，治療不具侵入性，安全性也非常高。低能量體外震波治療的方式是每1至2週一次，每次約20至25分鐘。震波的位置在陰莖海綿體的側面選擇6至8個點位施打，幾乎沒有疼痛感覺。

天成醫療體系兩年前引入低能量體外震波機，治療完成將近一百位患者，總體治療成功率為85%，其中60歲以下的族群，成功率更可高達94%。現今社會生活壓力大作息不正常，性功能障礙患者有年輕化的趨勢，此項治療為年輕族群提供一個非常好的選擇。

但除治療之外，彭元宏也建議，日常保養也非常重要，應避免抽煙(包括二手煙、電子煙)，維持正常作息、均衡攝取各類蔬果、避免吃高油脂食物(尤其紅肉)，遵守333運動守則，每週運動3次、每次30分鐘以上及每次運動後的心跳速率需達到每分鐘130次以上，就能擁有健康及幸福美滿的生活。