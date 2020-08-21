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甩零投標夢魘！ 桃機第三航廈四度招標 確定有廠商投標

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園國際機場第三航廈主體工程今年5月第四度招標，今天將開資格標。圖／桃機公司提供
桃園國際機場第三航廈主體工程今年5月第四度招標，今天將開資格標。圖／桃機公司提供

桃園國際機場第三航廈主體工程2017年兩度流標，去年6月第三度流標，今年5月第四度招標，今天開資格標。據廠商向本報表示，確定有廠商投標。桃機公司說，一切按照採購法規定，目前仍無法公布廠商名單，下午2時開完標會正式對外發布。

第三航廈2017年5月開工，滑行道和機坪都已施工，唯獨最重要的主體工程，因為建設難度高，經費又低，一再流標，三次招標都無任何廠商投標。

有廠商向本報證實，該次招標確定有廠商投標，而且不只一組。據了解，日本、韓國各有一組投標。

桃機公司僅說，對於投標廠商現在還不便透露。今天只是第一階段資格標開標，截止日到上午10時，是第一階段的結束，下階段還有規格標。年底會開評選委員會，評選出最好的廠商。

交通部長林佳龍上任後，要求徹底檢討，今年3月通過修正計畫，將航廈土建工程經費調增105億，總金額達445億3千餘萬元。在降低施工難度及風險上，工程維持雙曲面波浪屋頂的國門意象，屋面板片由三圓複合曲線調整為單圓曲面，減少工序。並取消817組天窗、縮小天溝尺寸、取消屋頂模組化結構，減輕重量約11000噸。同時呼應廠商缺工訴求，協調勞動部專案申請放寬聘僱外籍營造工人數，可引進約2400名外籍營造工。

按照桃機規畫，5月進行主體工程第四度招標，今天先開資格標，年底在開規格標（技術標），目標年底完成發包。至於何時能完工，在最新修正計畫中，北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳，分別於2024年、2025年及2026年分階段完工，先完成的就先投入營運。

桃機

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