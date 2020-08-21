台漁船大旺號涉虐漁工遭美禁漁貨進口 漁業署：非台籍、偵辦中

台灣漁船大旺號遭投訴工作條件惡劣和強迫勞動，美國海關與邊境保護局（CBP）發布命令，禁止所有美國港口讓大旺號漁獲進入美國市場；綠色和平組織表示，這是繼和春61號（Tunago No.61） 及漁隆2號 (Yu Long No.2) 兩艘漁船後，第三次遭CBP暫扣令處分的漁船。

農委會漁業署副署長林國平表示，大旺號船籍隸屬萬那杜共和國，台灣人有投資船公司這是事實，但並非台灣的漁船。今年3月份，因接獲投訴通報，大旺號有疑似違反人口販運狀況，初步蒐集資料後，已經移交高雄地檢署偵辦中，高雄地檢署檢察官前陣子也以上船採證，由於仍在偵辦過程中，漁業署不對外發表意見。

林國平表示，漁業署也是看到外電報導才獲知，並沒有接到其他單位給的任何訊息，但漁業署會透過外交系統查證，這艘船並非台灣的船，與我國有法律上的連結在於台灣人有部分投資船公司，但針對國人這部分，因為涉及人口販運，若有違反國內的法規，目前已經在偵辦當中。

綠色和平組織表示，這次被發出暫扣令的大旺漁船，掛籍萬那杜，實則為台灣人經營的權宜船，被指控涉嫌6項強迫勞動指標，包含濫用弱勢處境、欺騙、人身暴力、扣發薪資、超時工作和苛刻的工作與生活條件。

綠色和平說，大旺在今年疫情期間曾經返回台，船上漁工向「外籍漁工保障聯盟」求助，指其被大旺漁船丟包在台灣，並曾在船上遭受強迫勞動。