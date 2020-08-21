巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海陸警

熱帶擾動正在發展中。中央氣象局說，預計最快明天晚上形成今年第8號颱風巴威，屆時可能同步發布海上警報。另外，因為該擾動形成颱風後行走速度緩慢，有利於發展，不排除達到強颱等級強度，屆時將會是今年第一個強颱。

氣象預報員陳伊秀說，該熱帶擾動今天到明天會北上通過台灣東部海面，最快今天成為熱帶性低氣壓，隨時都要做好準備。通過時僅距離台灣東部外海160公里到200公里，算是很近，但還要看路徑而定。預估明天晚上8時以後到後天清晨會變成颱風，強度若增強快速有可能提早。

陳伊秀說，形成颱風後，很有可能同步發布海上颱風警報，至於陸上颱風警報也可能隨後發布。但影響台灣以間接影響為主，不會直接撲台。

陳伊秀說，明天晚上到後天清晨來到快接近台灣東部附近琉球群島後，速度會放慢。下周一、二仍在附近海面持續增強，甚至下周三、四都還在，因為走很慢，停留海面上時間久，加上整體環境沒有很差，是很有可能慢慢發展成為強颱。

陳伊秀說，今年已生成的七個颱風中，有兩個強度接近中颱，一個是黃蜂，另一個是哈格比，其中哈格比還是在中颱下限。若巴威颱風形成，基本上一定至少是中颱。

針對天氣的影響，陳伊秀說，明晚來到台灣宜蘭外海，強度逐漸增強。周末兩天南方雲系北移，環境風場漸漸轉為西南風，大環境水氣變多，除了東半部有局部降雨，南台灣也會有局部短暫陣雨。其他地區則以午後為主，午後各地山區跟南台灣慎防局部大雨。

陳伊秀說，到了下周就是整體西南風影響，是一個大低壓帶概念，其中有個很強的在台灣北部，雖然是逐漸遠離過程，但環境風場還是西南風，而且是很強的西南風，到下周五都是如此，南部、中部水氣變多，慎防劇烈降雨，雨勢也會較為持續。