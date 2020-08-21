快訊

彰化血清抗體調查 陳建仁引數據談3狀況下恐失真

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海陸警

普渡三牲快速變異國美食！牛頭牌醬料讓媽媽好輕鬆

撰文 / 陳睿中

記者／林俊良 攝影
記者／林俊良 攝影

一年一度的中元節即將到來，家家戶戶也都會準備豐富的祭禮，讓好兄弟們在能夠吃飽喝足。除了常見的水果、零嘴、罐頭之外，又以「三牲」最具代表性。只是在祭祀完後，「三牲該如何處理？」往往都令婆婆媽媽們感到無比困擾。其實只要動用巧思，再配上快速又美味的特製醬料，輕輕鬆鬆就能把三牲變成一桌好菜，甚至是異國風料理喔！

不論是三牲或是罐頭，都是中元普渡必備的祭品。因此許多聰明的婆媽，會直接準備牛頭牌紅蔥醬、泰式甜辣醬與咖哩炒醬等醬料作為祭品，不僅當天就可以搭配三牲調理，事後還可作為家中常備的調味料，為料理輕鬆加分，不浪費食材又方便，一次滿足廚房與供品桌上的多個願望。

圖／噓星聞 提供
圖／噓星聞 提供

普渡所使用的三牲，通常為豬、魚、雞。針對豬肉，可以先切碎備用，並且準備些許辣椒，以及牛頭牌紅蔥醬。料理時，先將辣椒爆香，再加入碎肉末以及牛頭牌紅蔥醬火炒入味，也可以依照個人口味，另添加醬油或是糖粉調味。起鍋後，將食材置入鍋內，添加適量清水，以小火熬煮15分鐘後，就是一道香氣逼人的「紅蔥滷肉燥」，不論拌飯、拌麵或是拌青菜，都可以品嚐到天然紅蔥頭所帶來的迷人香味與醬香，讓人越吃越涮嘴、一口接一口！

圖／噓星聞 提供
圖／噓星聞 提供

另外，民眾也可準備辣椒、蒜頭、香菜、檸檬，以及牛頭牌泰式甜辣醬，將魚輕鬆變身成為「泰式檸檬魚」！首先將蒜頭切末，加入檸檬汁、牛頭牌泰式甜辣醬、醬油後攪拌備用。將全魚對切後，在表皮畫出切痕，並將檸檬切片填入魚腹內，並且淋上醬汁。最後可以電鍋水蒸，或是以微波爐加熱，上桌就是一道滋味酸甜鮮美，引人口水直流的「泰式檸檬魚」。

記者／林俊良 攝影
記者／林俊良 攝影

除了紅蔥滷肉燥、泰式檸檬魚之外，三牲也可以變化出充滿異國滋味的「咖哩雞」。只要將雞肉切塊，下熱鍋拌炒2分鐘後，再加入滋味香醇的牛頭牌咖哩炒醬與少許清水，均勻拌炒至收汁後，撒上一把九層塔葉，待炒出香氣即可盛盤上桌。雞肉吸附牛頭牌咖哩炒醬後，帶有濃郁又具層次的香氣，九層塔獨特的氣味，更增添整道料理的豐富性以及風采。

圖／噓星聞 提供
圖／噓星聞 提供

牛頭牌的產品眾多，能讓料理美味上桌的調味品之餘，牛頭牌玉米粒罐頭亦是旗下的明星商品，不只可以便捷料理成大人小孩都喜歡的玉米沙拉、玉米蝦仁炒蛋等佳餚，嘴饞的時候，甚至還可以即開即食，當作自然又香甜的零嘴食用，同樣也是許多家庭中元普渡必備的明星商品！

相關新聞

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海陸警

熱帶擾動正在發展中。中央氣象局說，預計最快明天晚上形成今年第8號颱風巴威，屆時可能同步發布海上警報。另外，因為該擾動形成...

台灣漁船大旺號 因虐待漁工指控漁獲遭美禁進口

因台灣漁船大旺號遭投訴工作條件惡劣和強迫勞動，美國海關與邊境保護局（CBP）發布命令，禁止所有美國港口讓大旺號漁獲進入美...

陽台種植物讓房子降溫！專家教你自改清涼屋

「心靜自然涼」是一種修行境界，日常生活中，面對年年升高的溫度，選用能降低耗能的方法、有效率的使用電器，才是好好生活的必要之道。

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動受到呂宋島的阻檔，發展受限。美國(GEF...

巴威颱風可能周日形成 彭啟明分析對台影響程度

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態改變中，南方明顯的回波，東部會先感受到天氣的變化。

台漁船大旺號涉虐漁工遭美禁漁貨進口 漁業署：非台籍、偵辦中

台灣漁船大旺號遭投訴工作條件惡劣和強迫勞動，美國海關與邊境保護局（CBP）發布命令，禁止所有美國港口讓大旺號漁獲進入美國...

藥妝店連2天賣特殊色口罩 網友發現排隊人潮變少：為了一包太累了

原本新冠肺炎疫情有緩和趨勢，搶買口罩的情況也減緩許多，但近期國內頻頻出現境外移入的案例，使得搶口罩的熱潮又起，藥妝店、超市限時限量販賣口罩讓許多人漏夜排隊，除了防疫關係，也因為口罩的設計新潮，更讓民眾瘋搶。不過或許是活動太頻繁，今（21）日就有網友發現藥妝店前不像昨天那樣大排長龍，反而人潮稀稀落落，讓人納悶是否排隊排到累了。

北海岸深入玩不走馬看花 北觀整合12景點社區遊享優惠

北海岸一直以來都是民眾夏季熱門旅遊景點，但遊客往往集中在海灣及沙灘戲水場域，甚少深入社區探索北海岸在地特色文化，感受小鎮...

市中心空間難尋 僅2政府部會響應政策設幼兒園

為改善少子化、提升托育服務量，蔡英文政府鼓勵政府部會響應設置教保中心或幼兒園，可惜各部會響應狀況不熱絡，除今年開始招生的...

住院看護費 4種保險可賠

生病入院治療，不但會造成薪資損失，可能還需要花看護費請人照顧，許多人都會買保險分擔負擔。壽險公司表示，目前民眾手上的住院...

民團籲每人每天多繳2元健保費

家人突然倒下，全家面臨照顧難題，如果無法自行照顧，就需花錢請看護協助，但每天二千元，常讓人無法負...

職場幼兒園推1年 僅輔導1家開設

為提升托育服務量，教育部去年通過「職場互助式教保服務實施辦法」，鼓勵政府部門、企業在鄰近工作場所處設簡易教保中心，不過實...

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

菲東擾動北上恐增強 一張圖看8號颱風巴威最快周六生成

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

老媽傳勵志雞湯文苦勸別安逸！她用「神邏輯」一秒破解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。