普渡三牲快速變異國美食！牛頭牌醬料讓媽媽好輕鬆

記者／林俊良 攝影

一年一度的中元節即將到來，家家戶戶也都會準備豐富的祭禮，讓好兄弟們在能夠吃飽喝足。除了常見的水果、零嘴、罐頭之外，又以「三牲」最具代表性。只是在祭祀完後，「三牲該如何處理？」往往都令婆婆媽媽們感到無比困擾。其實只要動用巧思，再配上快速又美味的特製醬料，輕輕鬆鬆就能把三牲變成一桌好菜，甚至是異國風料理喔！

不論是三牲或是罐頭，都是中元普渡必備的祭品。因此許多聰明的婆媽，會直接準備牛頭牌紅蔥醬、泰式甜辣醬與咖哩炒醬等醬料作為祭品，不僅當天就可以搭配三牲調理，事後還可作為家中常備的調味料，為料理輕鬆加分，不浪費食材又方便，一次滿足廚房與供品桌上的多個願望。

圖／噓星聞 提供

普渡所使用的三牲，通常為豬、魚、雞。針對豬肉，可以先切碎備用，並且準備些許辣椒，以及牛頭牌紅蔥醬。料理時，先將辣椒爆香，再加入碎肉末以及牛頭牌紅蔥醬火炒入味，也可以依照個人口味，另添加醬油或是糖粉調味。起鍋後，將食材置入鍋內，添加適量清水，以小火熬煮15分鐘後，就是一道香氣逼人的「紅蔥滷肉燥」，不論拌飯、拌麵或是拌青菜，都可以品嚐到天然紅蔥頭所帶來的迷人香味與醬香，讓人越吃越涮嘴、一口接一口！

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另外，民眾也可準備辣椒、蒜頭、香菜、檸檬，以及牛頭牌泰式甜辣醬，將魚輕鬆變身成為「泰式檸檬魚」！首先將蒜頭切末，加入檸檬汁、牛頭牌泰式甜辣醬、醬油後攪拌備用。將全魚對切後，在表皮畫出切痕，並將檸檬切片填入魚腹內，並且淋上醬汁。最後可以電鍋水蒸，或是以微波爐加熱，上桌就是一道滋味酸甜鮮美，引人口水直流的「泰式檸檬魚」。

記者／林俊良 攝影

除了紅蔥滷肉燥、泰式檸檬魚之外，三牲也可以變化出充滿異國滋味的「咖哩雞」。只要將雞肉切塊，下熱鍋拌炒2分鐘後，再加入滋味香醇的牛頭牌咖哩炒醬與少許清水，均勻拌炒至收汁後，撒上一把九層塔葉，待炒出香氣即可盛盤上桌。雞肉吸附牛頭牌咖哩炒醬後，帶有濃郁又具層次的香氣，九層塔獨特的氣味，更增添整道料理的豐富性以及風采。

圖／噓星聞 提供

牛頭牌的產品眾多，能讓料理美味上桌的調味品之餘，牛頭牌玉米粒罐頭亦是旗下的明星商品，不只可以便捷料理成大人小孩都喜歡的玉米沙拉、玉米蝦仁炒蛋等佳餚，嘴饞的時候，甚至還可以即開即食，當作自然又香甜的零嘴食用，同樣也是許多家庭中元普渡必備的明星商品！