藥妝店連2天賣特殊色口罩 網友發現排隊人潮變少：為了一包太累了

原本新冠肺炎疫情有緩和趨勢，搶買口罩的情況也減緩許多，但近期國內頻頻出現境外移入的案例，使得搶口罩的熱潮又起，藥妝店、超市限時限量販賣口罩讓許多人漏夜排隊，除了防疫關係，也因為口罩的設計新潮，更讓民眾瘋搶。不過或許是活動太頻繁，今（21）日就有網友發現藥妝店前不像昨天（20日）那樣大排長龍，反而人潮稀稀落落，讓人納悶是否排隊排到累了。

日前好幾家知名藥妝店和超市紛紛開始販售防疫口罩，特別的是這些口罩的設計不同於以往綠色、藍色等單調色系，而是變幻出各種造型，有軍綠迷彩、酷黑迷彩、潮橘、月河藍等等五花八門的色彩，讓民眾看了為之瘋狂，不惜犧牲睡眠徹夜排隊。

屈臣氏在20、21日連續兩天開賣特殊顏色口罩，並且在早上10點半統一發放號碼牌，許多人聽到消息後摩拳擦掌希望能搶到口罩，甚至還有人昨天凌晨不到5點就到店家前排隊，結果還是排到最後一個，可見搶購的盛況踴躍。不過或許是連續兩天舉辦，今天就有網友發現排隊人龍不如前一天，有些地方到早上都只有個位數。

網友們紛紛在臉書「康是美×屈臣氏×寶雅×家樂福×愛買×全聯中衛口罩資訊共享區」報告現況，有人說「沒啥人，先買早餐」、「只有2個人排隊」、「西門店的都沒人」、「三峽4個」、「統領0人」、「北投目前沒看到人排…已在現場」，不過也有網友回報自己所在的地方人潮開始越來越多，「屏東市約20位」、「鳳山中山路目前26個左右」、「瑞豐這邊約20左右」、「士林店約20人」、「寧夏7點半離開時已經有15人了」。

還有網友猜測人數減少的原因有可能是太累了，「因為限購一包去排太累了啦，難怪都沒人去」、「10：30再去拿號碼牌。一包…沒什麼動力」、「現在排好早喔…為了一袋」、「一包要排那麼久，已放棄。之前一組3色3包，比較有動力」。

昨天屈臣氏開賣軍綠迷彩、酷黑迷彩兩種特殊色中衛醫療口罩，僅在台北市指定的8間門市販售，今天再開放全台120間門市販售潮橘、月河藍、黑+軍綠色等特殊色中衛醫療口罩5片袋裝，每家門市各販售60袋，同樣是在早上10:30發放號碼牌，並統一於11:00開賣，每位會員限領一張號碼牌並限購一袋。詳細店家資訊以及其販賣的口罩款式都整理在屈臣氏官網，有興趣的民眾可到官網查詢。