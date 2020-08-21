北海岸深入玩不走馬看花 北觀整合12景點社區遊享優惠

北海岸一直以來都是民眾夏季熱門旅遊景點，但遊客往往集中在海灣及沙灘戲水場域，甚少深入社區探索北海岸在地特色文化，感受小鎮漫遊的體驗。交通部觀光局北觀處整合出12處深入社區的旅遊體驗示範點，希望透過旅行社遊程的規畫安排，帶遊客深度旅遊，不是走馬看花。

北觀處推出北海岸體驗行程優惠限量300位名額，只要旅行業者規畫1日遊程包含所列的三芝、石門、金山、萬里等地體驗景點，且遊客是使用振興劵向旅行社報名，即可享有每人200元的補助優惠。

北海岸一直以來都是民眾夏季熱門旅遊景點，但遊客往往集中在海灣及沙灘戲水場域，甚少深入社區探索北海岸在地特色文化，感受小鎮漫遊「心」體驗。因此北觀處希望透過旅行社遊程的規畫安排，結合北觀處特別精選12處體驗示範點。

有什麼特色呢？可以到三芝扮演牧蜂人了解蜂蜜採收過程，參與農事體驗製作米食、到台灣最北端的石門茶鄉品味香濃茶氣、走訪富貴角燈塔體驗風箏彩繪DIY、感受金山中角灣乘風逐浪的刺激、當個蕃藷囝仔享受控窯樂趣、探索萬里小鎮漁村文化體驗生態之旅等。

北觀處說，歡迎國內合法旅行業者規畫包裝以上任何一個體驗景點行程，並檢附報名者名冊，都可以向執行單位提出補助申請，業者請盡速申請額滿為止，並於9月底前出團完畢。

北觀處整副處長金玉珍說，北觀處整合地方資源，輔導北海岸在地的業者，從商品、伴手禮包裝設計開發或體驗課程活動規畫，協助業者找出經營模式及行銷通路，更希望能夠創造在地青年就業機會，吸引年輕人返鄉創業；透過體驗觀光行程的推出，也可以讓一般遊客體驗北海岸的深度旅遊，感受北海岸不同的景點風貌。

12處景點如下，三芝三和社區米食、牧蜂農場、茶敘製茶場；石門香氛茶園採茶、風藝術園區風箏彩繪、嵩山社區耕種體驗、楓林製茶茶導覽；金山中角灣衝浪基地衝浪教學體驗、汪汪地瓜園地瓜控窯體驗、遠足農場蝙蝠生態導覽、寧靜海香草園香草導覽；萬里瑪鋉漁村漁港生態導覽加海鮮餐。相關訊息可上網站查詢，參與的旅行社會陸續公布在網上提供民眾參考。

北觀處官網： https://www.northguan-nsa.gov.tw