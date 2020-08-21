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巴威颱風可能周日形成 彭啟明分析對台影響程度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態改變中，南方明顯的回波，東部會先感受到天氣的變化。圖／取自氣象局網站
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態改變中，南方明顯的回波，東部會先感受到天氣的變化。圖／取自氣象局網站

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態改變中，南方明顯的回波，東部會先感受到天氣的變化。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，菲律賓東方的低壓系統，昨天非常接近呂宋島，今天清晨已經到呂宋島東北方，消消長長的，還維持低壓系統，由於目前太平洋高壓正在東退，給這個低壓往北發展的空間，低壓外圍環流已經接近台灣南端，恆春半島及東南部已經有些雨勢。

預計今明兩天到周日，低壓從台灣東部外海北上過程當中，東半部會較有感覺，會有些風浪及雨勢，西半部則維持午後陣雨到零星陣雨的類型。

今天南部午後雷陣雨，中部以北則還是維持典型高溫的夏季天氣，北部有些地方仍維持36-37度的中午高溫，中南部則32-33度，外出仍要防曬防中暑。低壓環流零星的移入，有局部不穩定。

周六則是低壓通過，水氣較多各地降雨較多，較不穩定，午後陣雨的持續時間可能較久。周日則是環境場轉為偏西南風，南部降雨從周日開始到未來一周，都將不穩定。

彭啟明說，低壓通過台灣東部海面時，由於還不是颱風，可能還是熱帶性低氣壓，和颱風發布的警特報等級不同，但還是提醒，東半部的外海活動，可能風浪略大，要稍留意，也要留意環流對山區活動容易有短暫大雨的可能，風勢也較大，戶外活動在周六到周日要多留意。

彭啟明說，這個低壓系統將由台灣東方海面北上，並經過琉球，這段期間是成長較佳的時期，可能有機會進一步發展成為熱帶性低氣壓，遠離台灣往琉球時成長為8號颱風巴威，時間點可能在周日，接下來快速往北移動，有的預測往韓國，有的往日本，目前都很分歧，但在強度上有快速成長增強的趨勢。

彭啟明表示，這個低壓如果在周日遠離台灣時發展成為颱風，下周一則往北遠離，由於這時候西南季風顯著增強，直接影響台灣，周日開始很可能持續至少一周以上，這種潮濕溫暖的西南風，中南部感受會很明顯，天氣不穩定，會較為多雨。尤其午後雷陣雨或對流雲系的移入，和這周顯著的偏東風差很多。

彭啟明提醒中南部農漁民留意每天都會降雨的可能，但雨勢有多大，要看西南風和中南部地形的互動，每天可能都不大相同，需要預作準備。

彭啟明 颱風 天氣動態 鄭明典

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