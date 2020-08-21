熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動受到呂宋島的阻檔，發展受限。美國(GEFS)系集模式顯示，周六此擾動通過台灣東側，仍受地形阻檔而發展緩慢，遲至周日轉向東北後，發展成颱的機率較高。

他說，下周一、周二在琉球西方海面再轉往偏北，遙指韓國；將持續增強，挑戰今年以來的最強颱，強度模擬雖有誤差，但趨勢仍可參考。

吳德榮說，模式模擬顯示，周五前台灣附近低層是東南風，挾帶暖濕的空氣；周六、周日熱帶系統外圍影響；下周一起台灣附近轉西南風。周六起各地的天氣，與此系統的發展、路徑，以及其所引進的西南風有關，有不確定性，應持續觀察。

今天西半部晴朗炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點如桃園、新北，有升至37度以上的機率，要注意防曬、防中暑。午後新竹以南山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受影響，有局部性大雷雨。迎風面恆春半島及東半部轉多雲有局部陣雨。北部24至37度、中部23至36度、南部24至35度、東部23至35度。

吳德榮說，周六、周日熱帶系統從台灣東側通過，各地有降雨機率，西半部的午後對流亦增強，應注意大雷雨；高溫微降。

下周一至周四引進西南風，水氣更多、更不穩定；迎風面南部、中部清晨及午後皆有強對流發展的機率，應注意其所伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。