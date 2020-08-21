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市中心空間難尋 僅2政府部會響應政策設幼兒園

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
蔡英文政府鼓勵政府部會響應設置教保中心或幼兒園，可惜各部會響應狀況不熱絡，主管幼教的教育部還在找空間設教保中心。本報資料照片
蔡英文政府鼓勵政府部會響應設置教保中心或幼兒園，可惜各部會響應狀況不熱絡，主管幼教的教育部還在找空間設教保中心。本報資料照片

為改善少子化、提升托育服務量，蔡英文政府鼓勵政府部會響應設置教保中心或幼兒園，可惜各部會響應狀況不熱絡，除今年開始招生的國防部幼兒園，目前只有財政部幼兒園規畫情況較明朗，明年下半年有望開辦。主管幼教的教育部這個月也宣布要設員工幼兒園，不過位在市中心的辦公區挪不出空間，短期內恐難上路。

教育部去年通過「職場互助式教保服務實施辦法」，鼓勵政府、企業在鄰近工作場所處設簡易教保中心，上路一年只輔導一家設置。教育部長潘文忠月初在教育部親子日表示，為讓同仁有時間帶小朋友，教育部已規畫成立幼兒園，讓職員上班時孩子就在旁邊，上起班更安心 。

教育部人事處表示，教育部擬設置一間職場互助教保服務中心，正請專業團隊進行初步規畫評估，並由國教署提供法規說明，落成後將提供教育部員工子女托育服務。本報進一步詢問規畫進度，人事處坦言找空間有困難，目前規畫設於徐州路辦公室內，不過須將辦公區移往他處，才有空間設教保中心。

政府各部會由國防部搶頭香，今年在台北市大直區開辦非營利幼兒園創先例。財政部有望跟隨在後，目前規畫在景美財政人員訓練所一樓設非營利幼兒園，預計明年下半年開始招生，以財政部員工子女為主要招生對象。財政部秘書處副處長楊金亨說，該區原為員工餐廳，但因使用人數較少，最近決定改辦幼兒園。

另根據立法院2016年三讀通過的「性別工作平等法部分條文修正案」，百人以上企業要提供適當幼托措施，不過多家企業表示設幼托中心費時，響應政策速度也慢。舉例來說，大廠林立的竹科園區內有150家百人以上企業，僅三家另設幼托設施；南部科學園區僅兩家，中部科學園區僅一家。

竹科管理局局長王永壯說，竹科持續改善工作環境，鼓勵大企業設幼托，也補助個別員工托嬰。不過他觀察，竹科下班會塞車，有些園區員工選擇離家近的托育，而不是帶來企業的托育中心，以致部分企業托育中心沒收滿人。

中科管理局環安組組長莊志峰說，中科僅台積電另設幼托中心，其餘百人企業則與鄰近幼兒園簽約合作，仍符合法規。

南科管理局局長林威呈說，南科的台積電、群創兩大廠設幼托中心，部分員工找園區周遭的幼兒園所，或請家中祖父母協助托育，目前數量尚足。他表示，主管三大科學園區的科技部鼓勵各園區增設公托，南科也將持續推廣。

幼兒園 教育部 托育

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