精準醫療正夯 北醫大設置精準健康研究中心

精準醫療已是現代醫學的趨勢，台北醫學大學成立精準健康研究中心，今正式揭牌，對於疾病的治療，可透過北醫精準健康研究團隊，達到精準預防、精準診斷、精準治療、精準照護四大領域，以守護民眾的健康。

台北醫學大學校長林建煌表示，台北醫學大學精準健康團隊，以精準預防、精準診斷、精準治療、精準照護四大領域為主軸，精準診斷包括藥物疾病治療免疫監控、肺癌免疫細胞與免疫檢查點拮抗治療、腫瘤T細胞和B細胞受體標記基因定序和癌症等。

精準治療包括標靶氣喘及肺纖維化精準醫療、標靶腫瘤精準醫療（又分武裝性T細胞雙功能抗體癌症治療、質子精準癌症放射治療、個人化癌症篩藥細胞模式、循環腫瘤細胞）、標靶腫瘤微環境肝癌治療等。

精準免疫則包括藥物疾病治療免疫監控、肺癌免疫細胞與免疫檢查點拮抗治療、腫瘤T細胞和B細胞受體標記基因定等。

北醫大董事長、中研院院士張文昌表示，近年來電子資訊、AI及大數據蓬勃發展，精準醫學及精準健康已成了最重要領域。

林建煌表示，台灣擁有連續長達25年的健保資料庫、國家級生物資料庫及百萬人的基因資料庫，都是發展精準健康的利基。

林建煌說，北醫大去年率先成立數據處，整合3家附屬醫院的臨床資料，今又成立精準健康研究中心，未來一定會有亮麗成果。